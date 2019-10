Discapacitados endurecen sus protestas

José Luis Masías (52) se colgó ayer en su silla de ruedas en el edificio de la Brigada Parlamentaria Cruceña junto con otras personas, exigiendo al Gobierno una renta mensual de Bs 500.



Dijo que los Bs 1.000 de renta anual que les da el Gobierno no les alcanza para sobrevivir, pues la mayoría tiene que pagar alquiler y sostener a sus familiares. José Luis vende dulces en el segundo anillo y avenida Beni, pero ahora está dispuesto a mantenerse firme en su lucha por una renta mensual.



El monseñor Estanislao Dowlaszewicz, obispo auxiliar de Santa Cruz, llegó ayer por la mañana hasta la plaza 24 de Septiembre, lugar donde las personas con discapacidad están en vigilia desde hace 15 días, para persuadirlos a que levanten la protesta, pues considera que es muy sacrificada y perjudicial para su salud. “Por amor de Dios les pido, bajo este sol ustedes solo van a conseguir más sufrimiento... Les suplico en nombre de Dios y de la Iglesia de Santa Cruz que no se expongan a más peligro”, les dijo. No obstante, los manifestantes rechazaron el pedido, indicando que continuarán con su lucha, pero aceptaron rezar un padrenuestro y un avemaría junto al religioso.



El obispo señaló que es urgente que las autoridades den una respuesta a este sector.



Gobierno fija un cronograma

El Gobierno fijó ayer un cronograma de trabajo para reunirse con las personas con discapacidad y exhortó a ese sector a participar en las mesas de diálogo, según la agencia ABI.



La ministra de Justicia, Virginia Velasco, convocó a los dirigentes nacionales del sector a que participen en las mesas de trabajo. Informó de que el diálogo se realizará en Oruro el 17 y 18 de este mes; en Cochabamba, el 21 y 22; en Santa Cruz, el 23 y 24; en Potosí, el 28 y 29; en La Paz, el 31 de marzo y 1 de abril; en Sucre, el 4 y 5 de abril; en Tarija, el 7 y 8; en Trinidad, 11 y 12; y en Cobija, el 14 y 15 de abril.

El dirigente del sector, Samuel Cabrera, indicó que esta mesa de diálogo que intenta llevar adelante el Gobierno es solo para dividirlos y desacreditar su demanda.



Fijan una marcha

Los dirigentes de las personas con discapacidad de todo el país se reunirán en Cochabamba, desde donde convocarán al Gobierno para dialogar. “Si de verdad quieren buscar una solución, acudirán a nuestro llamado”, manifestó Cabrera.



Este sábado, las personas con discapacidad partirán en marcha desde Cochabamba, rumbo a la sede de Gobierno.



La ministra de Salud, Ariana Campero, destacó el trabajo realizado por el Gobierno desde 2006 al fijarles una renta solidaria de Bs 1.000. "En 2012 (se pagó) a 12.568 personas y a la fecha son 22.112, por lo que el Gobierno en todos estos años de la renta ha destinado Bs 71.554.000", detalló