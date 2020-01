El Estado Islámico asume autoría de los atentados

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) asumió la autoría del atentado de este sábado en Londres, en el que murieron siete personas, a través de su agencia de información Amaq y aseguró que fue por venganza. En un breve comunicado difundido en Telegram la agencia del EI apuntó que "una fuente de seguridad dijo a Amaq que un destacamento de combatientes del Estado Islámico llevó a cabo los ataques de Londres".



Junto a la nota de la agencia hay un montaje fotográfico en el que aparece el puente de Londres y un hombre con un cuchillo ensangrentado, sobre el que se puede leer en inglés, francés y árabe: "Venganza. No hay compromisos en la seguridad de los musulmanes".

En septiembre de 2014, el entonces portavoz del EI Mohamed al Adnani llamó a sus seguidores a matar a los civiles de los países que participan en la coalición internacional que combaten al grupo terrorista en Irak y Siria.



Tres atentados en 2017

El sábado por la noche Londres volvió a vivir una tragedia, cuando tres hombres atropellaron a transeúntes en el puente de Londres y luego salieron a acuchillar a la gente en una zona de bares de la capital. Esta es la tercera investigación terrorista en apenas tres meses. El primer ataque del año fue en marzo frente al Parlamento británico, que dejó cinco víctimas mortales, luego vino el atentado en Mánchester al terminar un concierto musical hace dos semanas, con 22 muertos, y ahora el luto y el terror vuelven a manchar de sangre las calles.



Este último atentado dejó el saldo de siete personas muertas y 48 heridas. En este caso fueron abatidos los tres atacantes y ocurrió a cuatro días de las elecciones del Parlamento. Reacción

Un atentado como este, cometido con una camioneta y unos cuchillos, es casi imposible de prevenir si los autores son prudentes en los preparativos, estiman los expertos.

“Los ataques sencillos con vehículos y cuchillos han aumentado recientemente porque son fáciles de planear y los más difíciles de impedir para los servicios de seguridad", estimó Alan Mendoza, director del centro de reflexión británico Henry Jackson Society.



“Cuanto más sencilla sea la acción, menos preparativos operacionales de compra de material, de armas y de explosivos demandará, entonces es más complicado detectar, porque el comportamiento es menos sospechoso", aseguró Yves Trotignon, exmiembro de las unidades antiterroristas de los servicios de inteligencia franceses.

“El contraterrorismo es prevención, pero si ese algo es el simple alquiler de una camioneta, no se enciende ninguna alarma", subrayó Trotignon.

La senadora francesa Nathalie Goulet, copresidenta de la comisión de investigación sobre la lucha contra las redes yihadistas, aseguró que "todo el servicio de inteligencia del mundo no impedirá este tipo de ataque. No por ello son aceptables y no hay que tirar la toalla. Hacer creer a la gente que desterrando a los musulmanes o cerrando las mezquitas se solucionará el problema es una mentira. Al contrario, esto alimentará los argumentos del Estado Islámico", añadió.



Anuncian cambios

La primera ministra británica, Theresa May, subrayó que, aunque los tres últimos ataques (todos este año) no forman parte de una misma trama, sí están “conectados entre sí en un importante sentido: la ideología del extremismo islamista" que los inspira. May anunció cambios en la política británica en cuatro sentidos: dos en el terreno internacional (derrotar a esta ideología no desde el punto de vista policial o militar sino convenciendo a los pueblos de que los valores occidentales son "mejores" y poner coto al integrismo en internet) y dos en el nacional (reducir "la tolerancia" de la sociedad con el extremismo y endurecer las leyes y dar más poder a la policía).



El atentado se produjo a solo cuatro días de las elecciones generales en Reino Unido, que se celebran este jueves. Los partidos británicos volvieron a suspender la campaña electoral, salvo el partido eurófobo UKIP, cuyo líder, Paul Nuttall, dijo: "Me niego a suspender la campaña, porque eso es precisamente lo que los extremistas quieren que hagamos".



La primera ministra anunció que la campaña se retomará hoy y las elecciones se mantienen en el calendario previsto. Por último May aseguró que los tres autores del atentado del puente de Londres -que no han sido aún identificados- no están conectados aparentemente con los otros dos ataques sufridos en los tres últimos meses. "Pero puede que los atacantes se estén inspirando y copiándose entre ellos", advirtió. "Estamos experimentando una nueva tendencia y una nueva amenaza: el terrorismo alimenta al terrorismo".

Aparecen las historias

Gerard Vowls, de 47 años, que había estado viendo la final de la Champions League en un pub, explicó a The Guardian que vio cómo apuñalaban a una mujer entre 10 y 15 veces. “Decía ‘ayúdenme’, y no pude hacer nada", lamentó. Lanzó sillas, vasos y botellas a los agresores para tratar de alejarlos de la mujer, pero no impidió el ataque.



Florin, un trabajador rumano de una panadería relató: “¡Le pegué con una canasta en la cabeza y la rompí. Quedó aturdido! "Vaya cuchilladas que asestó a un hombre", se lamentó.

Y un gesto honesto fue el de Richard Angell, que volvió a pagar la cuenta en el restaurante del que salió huyendo al momento de los atentados. “Tenía que dejar propina, ahí nos cuidaron cuando tenían que haber estado cuidando de sí mismos”, añadió el hombre.