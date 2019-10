Evo dice que no manipula por la reelección vitalicia

El presidente Evo Morales negó que el oficialismo esté manipulando a algunas organizaciones sociales para conseguir cambios en la Constitución Política del Estado (CPE) que le permitan habilitarse para una nueva reelección para el periodo 2020 - 2025.



"Quiero que sepan, no es manipulado, a mi no me gusta manipular y cuando dicen Evo 2020 - 2025 eso es más aplaudido que la entrega de una obras o proyectos", señaló la autoridad en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.



Explicó que eso "no está decidido personalmente" y que se definirá a fin de año en una reunión ampliada del Gabinete de ministros, donde se evaluará el respaldo que recibe de las organizaciones sociales que fortalecen el Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Son comentarios, yo tengo decidido debatir eso con el Gabinete a fin de año, en una reunión ampliada y eso encomendé. Por lo tanto, eso no esta decidido personalmente y tampoco oficialmente, pero son los ampliados de organizaciones que dicen", agregó la autoridad.



Conoce más: La COB respalda la reelección de Evo



Contó que durante su estadía en Cochabamba, el fin de semana por problemas de salud, recibió varias llamadas de dirigentes y amigos que se preocupan por él y le dicen que sin su liderazgo el oficialismo se destruiría y al país le dejaría de ir bien.



"Algunos amigos me dicen que si me voy el MAS se destroza. Me dijeron que no abuse de mi salud, son recomendaciones, amigos del MNR y llaman, se preocupan, al margen de las diferencias ideológicas", reveló Morales.



También puedes leer: Organizaciones quieren perpetuar a Morales



Organizaciones piden un Gobierno vitalicio



El secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Feliciano Vegamonte, instó a sus afiliados en todo el país a promover que el presidente Morales permanezca en el cargo por toda su vida.



“Ahora nos toca gobernar otros 500 años a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales. Por eso desde acá vamos a comprometernos a llevar la reelección de nuestro presidente no simplemente hasta 2025, yo diría de manera vitalicia porque nos toca gobernar al pueblo boliviano”, indicó.



La propuesta surgió dentro del acto por el dos de agosto en Parotani, Cochabamba, donde se recordó el día del indio y la jornada del antiimperialismo, promovida por el Gobierno para reconocer la lucha originaria.