Bill Gates donará gallinas a Bolivia y otros 19 países

¿El hombre con más dinero en el mundo regalará gallinas? ¿Por qué no computadoras o tabletas? La Fundación Bill & Melinda Gates anunció que, tras un estudio realizado, enviarán a través de la organización Heifer International, 100.000 gallinas a una veintena de países entre los cuales está también Bolivia.



El propósito de este plan es reducir la pobreza. De acuerdo con la fundación del hombre con una riqueza que supera los $us 75.000 millones, criar y vender gallinas puede sacar a las familias de la pobreza y un campesino que produzca 250 aves al año podría ganar $us 1.250 en el mismo periodo.



“No hay ninguna inversión que tenga un porcentaje de rentabilidad similar al poder criar gallinas”, afirmó Gates, uno de los fundadores de Microsoft Corp, durante un evento en un rascacielos de Nueva York, frente a varias aves de corral.



Gates instó al público a hacer donaciones a través de Heifer International. “Las cifras hoy, en términos de estadounidenses que donan a Heifer u otras similares es en realidad muy pequeña, así que nos gustaría ver que eso aumente”, sostuvo.



El dueño de Microsoft cambió el refrán de "enseñarle a pescar a un hombre para que coma toda la vida" a "darle una gallina a un hombre y enseñarle cómo criarla".



Las gallinas podrían ayudar además a combatir la desnutrición infantil. “Suena extraño, pero lo digo en serio: estoy entusiasmado con las gallinas”, escribió Gates en su blog.