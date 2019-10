Cuestionan la equidad en la elección de vocales

El exvocal de la Corte Nacional Electoral (CNE), Jorge Lazarte, aseguró este miércoles que las actuales reglas para elegir vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) perjudican a los candidatos varones que no se autoidentifican como indígenas, por lo que descartó postularse.



La Asamblea Legislativa Plurinacional elige a seis vocales, de los cuales tres deben ser mujeres, dos indígenas y uno varón. El séptimo vocal es designado directamente por el presidente del Estado.



"Si no somos indígenas o mujeres no tenemos derecho a postular, estamos excluidos de cinco de las siete vocalías. No vale la pena entrar a un juego que tiene las reglas marcadas. No hay igualdad de condiciones para postularse", señaló Lazarte.



La única opción de que la Asamblea elija a más candidatos varones no indígenas es que de las dos nuevas autoridades que serán mujeres ambas se autoidentifiquen como originarias, ampliando el cupo para los hombres



Los "candidatos fuertes"



Según ANF, de todos los postulantes a ser vocales cinco son los que destacan entre los demás, son varones y no indígenas, y solo uno podrá llegar a ser vocal.



La agencia menciona a Antonio Costas y José Luis Exeni, expresidentes de la antigua CNE; Fernando Arteaga y Juan Carlos Pinto, exfuncionarios de esa entidad, y Carlos Börth, exsenador y exprefecto.



De los cinco mencionados, Börth parece tener menos opciones, considerando que el presidente Morales lo criticó duramente el martes, señalando que no pueden ser "notables" quienes han sido "prefectos de Banzer". Börth respondió que lo separa de Morales es un tema personal, que anunció revelará en breve.