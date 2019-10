El video de Tom Hanks con Justin Bieber que es furor en YouTube

La estrella de Hollywood Tom Hanks es el protagonista del videoclip del tema "I really like you", de la cantante Carly Rae Jepsen, que se hizo viral en el canal gratuito de videos por internet.



La estrella de una larga lista de películas, una de las más conocidas es Forrest Gump, baila y canta a lo largo de todo el clip, aunque en realidad solo hace mímica con su boca como si fuera suya la voz del tema.



Hay una breve aparición de Justin Bieber, pero tendrás que esperar casi hasta el final para verlo.