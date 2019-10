Santa Cruz es la ciudad con los servicios médicos más caros

Los servicios de salud que ofrecen clínicas privadas tienen los costos más elevados en la ciudad de Santa Cruz en comparación a las otras 8 ciudades capitales del país, señalan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a la gestión 2014.



Las tarifas para los servicios de consulta con el especialista, atención de parto, hospitalización por día son los que más caro le salen a los pacientes.



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edgar Villegas, indicó que los costos registrados en la atención privada están sujetos a la calidad del servicio que se brinda, donde se toma en cuenta infraestructura, medicamentos y servicios profesionales.



"Si me voy a la mejor clínica de Santa Cruz a atender un parto me va a costar mucho más caro que en una clínica de segundo nivel en un barrio aledaño (…), sin embargo en Santa Cruz es más caro, en general, porque hay más plata", manifestó Villegas.



Las cifras



Las consultas médicas privadas más caras del país se registran en Cobija y Santa Cruz, donde cuestan 129 y 116 bolivianos, respectivamente; mientras que Oruro y Potosí registran las tarifas más bajas, con 15 y 30 bolivianos, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondientes a la gestión 2014.



Respecto a la consulta médica especializada -el INE no presenta datos de Trinidad, Cobija y Oruro- Santa Cruz tiene el precio promedio más elevado, con 123 bolivianos y La Paz el más bajo, con 76 bolivianos. Los precios de la consulta médica especializada recabada por el INE se refieren básicamente a los servicio de ginecología y pediatría.



Partos y otro tipo de atención



El servicio de parto es uno de los más elevados, en general, y los datos solo se refieren a los tres departamentos: Santa Cruz, cuyo precio llega a 3.390 bolivianos; Cochabamba, 2.442 bolivianos; y, La Paz, con 2.034 bolivianos. Sobre las demás regiones no hay registros.



De la misma forma, el servicio de hospitalización por día es el más elevado en Santa Cruz, con 354 bolivianos, y en Trinidad el más bajo, con 50 bolivianos, que no varió desde hace siete años. En este reporte el INE no toma en cuenta a Tarija ni a Cobija.



En Trinidad, contrariamente a las otras prestaciones médicas que brinda, el servicio dental (obturación simple) es el más caro del país, con 154 bolivianos, seguido de Sucre, con 98 bolivianos. En tanto que Potosí y Oruro tienen el precio más bajo, con 31 bolivianos y 33 bolivianos, respectivamente.



Análisis de laboratorio



Los precios promedio de análisis de laboratorio clínico en general son más bajos respecto a los otros cinco servicios mencionados. Potosí tiene el precio más bajo, con 25 bolivianos, seguido de Trinidad, con 33 bolivianos.



El precio más caro está en Cochabamba y Tarija, con 37 bolivianos. En este servicio, el INE registra datos de ocho ciudades, menos de Cobija.