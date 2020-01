Le hacen meme por no ser la chica sexi del clima

Cada vez es más frecuente que los medios de televisión presenten a esbeltas mujeres con la responsabilidad de dar la información del clima; sin embargo, en El Salvador ocurrió lo contrario y desató la burla en las redes sociales.

Sandra Martínez, una meteoróloga de El Salvador, es la encargada de brindar esta información en la TV de ese país, pero en las redes sociales la criticaron y le hicieron un meme, comparando su figura contra modelos delgadas de otros países.

El meme se viralizó y llegó hasta su hijo que vive en EEUU, fue él que le informó a su madre que la estaban trolleando en las redes sociales, por no cumplir supuestamente con los estándares que obedece a la apariencia de las conductoras.

En la imagen aparecen tres comunicadoras que presentan del clima en sus respectivos noticieros y por El Salvador se incluyó a la meteoróloga Sandra Martínez, quien reaccionó a través de un video a la polémica generada.

"Cuando me enteré que me habían hecho un meme en las redes sociales, lo supe hasta una semana después, cuando lo vi, me causó gracia porque me comparaban con chicas de otros países, pero eso para mí no tiene mayor importancia", indicó Martínez.

La meteoróloga, lleva 19 años trabajando en el observatorio de su país, y aclara la profesión le costó 20 años, además realizó varios estudios y especializaciones académicas en el exterior.

