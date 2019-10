Emergencia en Tarija por confiscación de dinero

Líderes cívicos, sindicales y de otros sectores resolvieron a partir de este martes declarar a Tarija en estado de emergencia en rechazo a la confiscación de recursos económicos provenientes de la renta petrolera y que agrava la crisis financiera de la Gobernación.



El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del débito automático, transfirió de sus cuentas un total de Bs 86 millones para cubrir obligaciones pendientes de entidades estatales descentralizadas y como contraparte en programas nacionales.



La presidenta del Comité Cívico de Yacuiba, Nery Zurita, dijo que están en desacuerdo con la política gubernamental de restarle recursos económicos al departamento donde los chaqueños no están eximidos de la crisis.



En su criterio, no es suficiente el estado de emergencia y se debe convocar en 48 horas a un encuentro departamental con la participación de alcaldes, concejales, subgobernadores y asambleístas para definir otras acciones de protesta.



El gobernador Adrián Oliva lamentó la confiscación de ingresos en detrimento de la economía de la Gobernación tarijeña que ahonda la crisis financiera causada por la baja del precio del petróleo.



“Por eso necesario declarar el estado de emergencia, ya que la crisis que vamos a vivir es muy grande y afecta a todos por igual. No discrimina colores ni partidos políticos, va afectar a todos y debe tener ahora una respuesta conjunta”, expresó Oliva, al término de una reunión con representantes de las instituciones cívicas y sindicales del departamento de Tarija.



Para el excandidato a gobernador del MAS y actual director ejecutivo de la OTN, Pablo Canedo, un sector del pueblo tarijeño, que es afín al partido de los que ahora administran los ingresos, se ha declarado en estado de emergencia, ya que su intención es hacer política con la angustia y las necesidades de la población.



Canedo criticó a las autoridades de la Gobernación de buscar hacer creer que no hay dinero y lo que no quieren es gastarlo.



Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Gobernación de Tarija cerró la gestión 2015 con Bs 429 millones y a junio de este año tiene Bs 480 millones en sus cuentas bancarias sin ejecutar.