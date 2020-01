Ante las críticas, ATB evita identificar al entrevistador de Zapata 

Las redes sociales fueron el espacio en el que varios internautas cuestionaron el papel de la red ATB en la tan anunciada entrevista a la ex pareja del presidente Evo Morales, que en 18 minutos y sin que se viera la participación de algún periodista, contó su nueva verdad sobre el supuesto hijo que tuvo con el mandatario de Bolivia.

El comunicador John Arandia escribió en Twitter: "¿Entrevista? El monólogo o la "solicitada" de Gabriela Zapata".

Entrevista?. El monólogo o la "solicitada" de Gabriela Zapata. https://t.co/j5S9sfcuIJ 20 de febrero de 2017

"Fue incluso más burdo de lo que imaginé. Ni siquiera disimula ser una entrevista. Yo despediría al guionista y al que realizó la edición. Y, obvio, a los que idearon ese operativo editorial tan barato. Tengo mucha gente amiga en ATB, pero eso que acaban de pasar es una vergüenza para el periodismo", apuntó el periodista Boris Miranda.

"Entrevista a #Zapata, daño inconmensurable a ATB y Gobierno", tuiteó Juan Caros Urenda.

Entrevista a #Zapata, daño inconmensurable a ATB y Gobierno. 20 de febrero de 2017

El director de noticias de este medio telivisivo, Jaime IturriIturri, hizo frente a las críticas asegurando de que no existe un formato para hacer entrevistas y que la misma fue gestionada con anticipación. Sin embargo, en el mismo medio que él trabaja Zapata aseguró que ella fue quien solicitó el espacio. Al ser observado sobre este punto, Iturri sostuvo que sí hubo un periodista que hizo las preguntas, pero que pidió el resguardo de su identidad.

A la pregunta de si el mencionado comunicador pertenecía a la red ATB, el director de noticias de este medio no quiso confirmarlo ni negarlo. Más bien adelantó que ya se encuentran gestionando, ante Régimen Penitenciario, una entrevista con el ex abogado de Zapata, Eduardo León, quien ya pidió el mismo tiempo y espacio concedido a su ex clienta.