Palestinos y policía israelí se enfrentan en Jerusalén

Palestinos y policías israelíes se enfrentaron este lunes, por segundo día consecutivo, en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, coincidiendo con el aumento de visitantes judíos con motivo del inicio del Nuevo Año hebreo.



Como ocurrió el domingo, las fuerzas de seguridad israelíes entraron en la mezquita Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, para evitar que los jóvenes musulmanes allí congregados asediaran a los judíos, según la policía.



Los enfrentamientos estallaron en la Explanada con fuertes estruendos que se escuchaban desde fuera del recinto. Los musulmanes se atrincheraron dentro de la mezquita de Al Aqsa protestando por los accesos al sitio, venerado por los judíos como Monte del Templo.



"Cuando la policía entró en el complejo, jóvenes enmascarados huyeron dentro de la mezquita y lanzaron piedras", dijo la policía en un comunicado.



La policía afirmó que cinco manifestantes habían sido arrestados en la Explanada y que las visitas se realizaron conforme a lo previsto. Otros cuatro fueron arrestados en escaramuzas entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en las calles aledañas de la ciudad vieja de Jerusalén.



La policía lanzó granadas aturdidoras mientras golpeaba a manifestantes y periodistas tratando de dispersar a la multitud. Los musulmanes temen que Israel pretenda cambiar las normas que rigen el sitio, pues grupos de extrema derecha judíos reclaman un mayor acceso y organizaciones fanáticas la construcción de un nuevo templo.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que se respetaría el status quo en este lugar sensible, pero los palestinos siguen recelosos, en una muestra de la profunda división entre las partes.



"No somos terroristas"



Se permite a los no musulmanes visitar la Explanada, pero los judíos tienen prohibido rezar o desplegar símbolos nacionales por miedo a que esto pueda causar tensiones con los fieles musulmanes.



"Algunos hombres jóvenes han estado durmiendo dentro de la Explanada desde hace dos o tres días para defenderla", declaró a AFP Umm Mohamed, de 50 años, mientras se manifestaba a las puertas de la Explanada junto a otras mujeres.



"Estamos protegiendo Al Aqsa. No somos terroristas", añadió. Un periodista de AFP que estaba a las puertas del complejo vio a un visitante judío abandonando el complejo peleándose con unos musulmanes que se encontraban fuera.



Las visitas de no musulmanes al sitio aumentan durante las vacaciones judías, con unos 650 visitantes registrados el domingo, según la policía. Otras 500 personas acudieron al lugar el lunes entre las 07:30 y las 11:00, el horario de visitas, informaron las mismas fuentes.



El ministro de Agricultura israelí, Uri Ariel, de extrema derecha, se encontraba entre los judíos activistas que visitaron la Explanada el domingo, reportaron medios locales. El ministro de Defensa decidió prohibir la entrada en el lugar de los grupos musulmanes Murabitat y Murabitun --que afirman defender a la Explanada de las Mezquitas - para salvaguardar "la seguridad del Estado, el bienestar y el orden público".



En los disturbios del domingo, testigos musulmanes afirmaron que la policía entró en la mezquita de forma violenta y causó daños. La policía dijo que se limitó a cerrar las puertas para evitar que los alborotadores que estaban dentro lanzaran piedras, petardos y otros objetos.



Las fuerzas de seguridad israelí ya habían utilizado la misma táctica en el pasado para tratar de restaurar la calma, irrumpiendo de forma breve en la mezquita. El presidente palestino, Mahmud Abas, condenó la actuación de la policía israelí el domingo, recalcando que sitios como Al Aqsa constituyen una "línea roja" y añadiendo que "no permitiremos ataques contra nuestros lugares sagrados".



Sin embargo, Netanyahu dijo que "es nuestra responsabilidad y nuestro derecho actuar contra los alborotadores para permitir la libertad de los fieles en este lugar sagrado".



Israel conquistó Jerusalén Este, donde se encuentra la mezquita Al Aqsa, durante la guerra de los Seis Días de 1967 y más tarde lo anexionó a su territorio, una medida jamás reconocida por la comunidad internacional.