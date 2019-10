La industria se estanca y provoca ola de despidos

Esa tarde, la seguridad económica de Josué Suárez (33), su esposa y sus tres hijos se atenuó forzosamente. Después de 20 años de invertir sus mejores años de juventud en una industria de alimentos, uno de los gerentes le comunicó que por una política de reducción de costos, sus servicios ya no eran imprescindibles. Que ya no lo necesitaban.



Al igual que Suárez, el último trimestre de 2015 y el primero del 2016, más de un millar de trabajadores de la industria, principalmente de alimentos, plástico, aceite, madera y cuero -algunas de firmas internacionales-, han tenido que digerir un despido (desvinculación), tocar otra puerta, optar por el subempleo o la informalidad.



De acuerdo con unas cuatro empresas de gestión de personal, representantes sindicales de unas ocho industrias y empresarios, la situación en la industria ya no crece como antes (en 2007 se incrementó un 7%, en 2015 no superó el 4%).



Más trabajo por lo mismo



“Somos 1.021 trabajadores y estamos produciendo lo mismo que producíamos en 2015 con 2.040 obreros”. Así lo asegura un directivo del sindicato de trabajadores de una industria de plásticos en Santa Cruz, que por temor a las represalias prefiere no ser identificado, al igual que otros representantes.



Cantidad de despidos



El dirigente aseveró que, en lo que va del 2015 y 2016, ya se han despedido a más de 1.000 personas y para evitar más desvinculaciones establecieron un convenio. Aseveró, además que, para reducir costos de seguridad social, la gerencia está optando por incorporar obreros eventuales.



El responsable de recursos humanos de esta compañía indicó que por una consultoría interna que tenía no respondería las interrogantes.



Una firma de alimentos internacional, con 435 afiliados en su sindicato, desvinculó a más de 120. Así lo dijo su máximo dirigente. Indicó que tampoco recibieron la prima correspondiente, pese a que la producción se mantuvo. Al respecto, dijo que pedirán una auditoría al SIN para precisar si tuvo o no utilidades la compañía.



Desde la gerencia de recursos humanos de esta compañía reconocieron que redujeron solo un 3% de su personal (en total son 730 obreros) con el propósito de “mantener la competitividad en un entorno económico difícil”. Indicaron que la medida fue consecuencia de la desaceleración económia vigente en el país.



El directivo sindical de una industria aceitera aseveró que durante la cosecha del girasol superan los 160 obreros, pero que el restante del año bajan a 60. Indicó que en esa firma hubo desvinculaciones -no precisó cuantas- alentado también por la falta de materia prima. Desde el área de recursos humanos optaron por no responder al respecto.



Otra firma multinacional del área comercial, con 138 años de vida, también sintió el impacto. Su máximo dirigente indicó que incluso hubo áreas completas que cerraron. Aseguró que el último trimestre han reducido sus asociados de 160 a 135 personas y que la principal causa que justificó la empresa para realizar las desvinculaciones fue el descenso de las ventas debido al efecto del contrabando.



El dirigente fabril Sósimo Paniagua confirmó estos despidos. Indicó que para evitar más desvinculaciones aceptaron el incremento salarial solo de un 6% y 9% al mínimo y al básico, respectivamente. Los salarios en la parte operativa de estas industrias oscila entre los Bs 1.850 y Bs 4.000, pero en algunos casos la carga laboral supera las 12 horas de trabajo.



Posición de la Cámara Nacional de Industrias



El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Horacio Villegas, indicó que la participación del sector en el PIB cayó del 16%, que era en años anteriores a unos 14%, indicando que Bolivia está viviendo un proceso de desindustrialización.



¿Qué dice la COD?



Para el secretario de conflictos de la COD, Celestino Vacaflor, los empresarios siempre utilizan pretextos para prescindir de personal y no cumplir con ciertas obligaciones.



Panorama nada alentador



Juan Pablo Jiménez, gerente general de Cemter, reveló que las industrias que acceden a sus servicios han prescindido hasta un 25% de su plantel laboral.



Por su parte, Rolando García, gerente general de Faro Consultores, señaló que las industrias a las que les prestan servicio, han reducido su personal entre un 10 y un 15%, más que todo por la rotación natural, decisiones de reestructuración de la empresa y la disminución de las rotaciones.



A decir de García, está situación se debe a factores económicos intrínsecos de las firmas, como las obligaciones -principalmente impositivas y laborales- que deben pagar, además del ingreso de las transnacionales.



Efectos del alza salarial



El nuevo incremento salarial que estableció el Gobierno preocupa a los industriales, principalmente porque ese porcentaje establecido dobla la inflación. Así lo confirmó Ibo Blazicevic, vicepresidente de la CNI.



“El incremento nos hace suponer que el Gobierno solo mira a corto plazo. Esto nos afecta en la gestión económica y genera incertidumbre en la creación de más trabajo, agrandando así la tasa de desempleo”, dijo Wilfredo Rojo, presidente de la Cadex.

