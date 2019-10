Mujer mutila dos veces el miembro de su marido

La Policía china arrestó a una mujer de la provincia de Henan (centro del país) que mutiló el miembro de su marido dos veces y lo arrojó por una ventana del hospital en el que se encontraba ingresado después de descubrir su infidelidad.



Según el portal de noticias chino Ying Xiang, Fan Lung, padre de cinco hijos, utilizaba el celular de su esposa para mandar mensajes eróticos a su amante de 21 años, Zhang Hung.



En un descuido, Fan, de 32 años, olvidó cerrar la cuenta con la que mandaba los mensajes y fue entonces cuando su esposa descubrió el secreto del esposo.



En un ataque de ira, la mujer, de apellido Feng, mutiló con unas tijeras el órgano viril de su marido mientras dormía.



Inmediatamente, la víctima fue trasladada al hospital, donde los médicos le sometieron a una operación para reimplantarle el miembro.



No obstante, Feng se coló en la habitación del hospital en la que se encontraba su marido y con unas tijeras, volvió a cortar el miembro y lo arrojó por la ventana.



Así herido, el hombre persiguió a su mujer hasta el exterior del centro médico con la intención de golpearla, hasta que fue detenido.



Los médicos y la Policía buscaron sin éxito el miembro de la víctima en las inmediaciones del hospital.



Fan, que perdió mucha sangre, permanece estable después de ser operado de nuevo, pero se encuentra en un "estado emocional perturbado".



La amante de Fan, sin embargo, todavía planea casarse con él y no le importa no tener vástagos, ya que, según explicó, "él ya tiene cinco hijos".