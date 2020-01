Muros y murallas, museos y mausoleos

Las murallas se construyen para impedir la invasión de tropas hostiles a las ciudades o territorios asediados, tal el caso de la Gran Muralla china y las murallas troyana, española (Ávila), israelí (Cisjordania) y la norteamericana, que Bush inició (1.000 km construidos) y que Trump pretende concluir (2.000 km más) para cerrar el paso a los inmigrantes mexicanos ilegales. En Sudamérica, Chile intentó sin éxito levantar una muralla en la frontera con Perú, mientras hoy autoridades del norte argentino sugieren levantar una muralla en la frontera con Bolivia. También se da el caso contrario. En 1960 se construyó el Muro de Berlín para impedir la fuga de los alemanes de Berlín Oriental (sector comunista) hacia el Berlín Occidental (sector capitalista). En cuanto al ‘museo de Evo’ –inaugurado en Orinoca, pueblo natal de Evo– no es el “museo de Evo”, dice el Gobierno, sino el Museo de la Revolución Democrática y Cultural. ¿La revolución de la nación aimara del “se le mete nomás”? ¿La revolución democrática, según la “lógica aimara”? ¿La revolución cultural aimara?

Sucede, sin embargo, que el ‘museo de Evo’ no es un museo, es un mausoleo. Y los mausoleos, como su nombre indica, recuerdan al sátrapa Mausolo, constructor en Halicarnaso (colonia griega en Asia menor) de su célebre tumba, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. El ‘mausoleo de Evo’ no aspira a ser una de las Siete Maravillas del Siglo XXI, pero el ‘llunquerío’ ya anda diciendo que es ‘patrimonio de la humanidad’, porque para los aimaras –según un ministro cruceño– (el mausoleo) “tiene un valor divino”. ¿Y qué valor tiene para los contribuyentes bolivianos, que son los que han pagado el invento? La idea de construir un mausoleo en Orinoca no es de los actuales chupatetillas; fue concebido nada más llegar Evo al poder, en 2006, mediante decreto ley. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Hubo licitación para contratar al arquitecto y a la empresa constructora? ¿Cómo se llama el arquitecto aimara que lo diseñó? ¿Frank Gehry? ¿Norman Foster? ¿Por qué su estilo arquitectónico no se inspiró en la casa donde nació el Jefazo? Los aimaras pudieron emular al ‘kara’ Emilio Villanueva (1888-1970), arquitecto creador de un estilo ‘tiahuanacota’, plasmado en el estadio Hernando Siles de La Paz (1930) y en el edificio central de la UMSA (1948).

Evo, como su cumpa Néstor Kirchner, ha inaugurado, en vida, su mausoleo, pero Evo es insuperable. En 2008 (recordemos el ‘caso Porvenir’) fundó un pueblo que lleva su nombre: ‘Puerto Evo Morales’, en el departamento Pando. Y aquí surge la obligada comparación. Fidel Castro (Hermano Mayor de Evo) no tiene mausoleo en su pueblo natal Birán (Mayarí, Cuba) ni estatuas ni monumentos. Tampoco ha fundado pueblos que se llamen ‘Fidel Castro’. ¿Por qué?