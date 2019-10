5 razones porque ellas prefieren estar solteras

Lo que antes era raro hoy es algo por demás habitual: una mujer, que por encima de los 25 años, siga soltera. Y muchos casos no son una cuestión de suerte o falta de oportunidades, sino una decisión propia.



Te mostramos 5 razones por las cuales cada vez más mujeres prefieren estar solas y evitar los compromisos amorosos:



1. Tienen miedo de perder su libertad



La libertad es todo para ellas y abandonarla, aunque sea parcialmente, les causa angustia. Tener una relación significa ceder una parte de tu tiempo y tu vida personal para compartir con otra persona, pero estas mujeres tienen actividades que les gusta hacer solas o con amigos y no quieren renunciar a su independencia.



2. Odian el drama



Una vez que han disfrutado de la tranquiliad de estar solas, llegar a casa después de trabajar y simplemente hacer lo que quieran sin discutir por ningún tema, no tiene precio. Prefieren pasar tu tiempo haciendo algo que les gustan sin escuchar las quejas de una pareja.



3. Malas experiencias en el pasado



A veces una relación desagradable deja un mal sabor e impide que las mujeres quieran tener una nueva pareja. Para ellas, es preferible estar solas que tener la posibilidad de pasar por una mala experiencia otra vez.



4. Sus estándares son muy altos



Saben lo que quieren en un hombre y no están dispuestas a "perder su tiempo" con alguien que no se ajuste a ese ideal. Sin embargo, a veces esos atributos son muy altos y puede que la persona "perfecta" no aparezca nunca.



5. No perder tiempo buscando el amor



Les encanta la vida que están llevando en determinado momento y no quieren que eso cambie. Tienen un trabajo que les gusta, son independientes, disfrutan de su tiempo libre y no necesitan una pareja. El amor les llegará cuando deba hacerlo.