El padre del rock y sus polémicas

huck Berry nunca supo escribir ni leer bien, y con la guitarra se comunicó como nadie. El músico estadounidense, considerado como el padre del rocanrol, falleció el sábado dejando en puerta un nuevo álbum pero, sobre todo, una historia imposible de olvidar.



El 18 de octubre de 2016, cuando el artista cumplía 90 años, anunció que lanzaría este 2017 Chuck, un disco con canciones originales escritas, grabadas y producidas por él mismo, luego de no haber publicado nada desde 1979.



A pesar del gran talento del músico, varios coinciden en que Chuck tenía aires de estrella problemática, y la cárcel fue testigo de ello.

Entre lo bueno y lo malo

El guitarrista fue uno de los primeros afroamericanos en llegar a un público anglo amplio, con sus letras generalmente inofensivas, en un país donde persistía el racismo. Pero eso cambió a medida que fue creciendo su fama. En 1959, en Misisipi, una multitud lo obligó a abandonar el escenario, acusándolo de haber besado a una fan blanca. Fue arrestado por “perturbar la paz” y tuvo que pagar una multa.



A fines de los 50 sus canciones recorrieron el mundo y logró, con temas simples y universales que exaltaban las inquietudes de los adolescentes, convertirse en el héroe de una juventud fascinada por el rock.

Johnny B. Goode sigue siendo hoy una de las canciones más reconocidas de la música popular e incluso fue seleccionada para ser enviada en 1977 en la sonda espacial Voyager.

Su carrera se vio frenada en 1961, al ser condenado a dos años de cárcel, luego de que un jurado blanco lo declarara culpable de haber tenido “propósitos inmorales” con una camarera de 14 años, acusación que él negó.

A su salida, sus temas clásicos fueron retomados por emblemáticos grupos europeos, como los Rolling Stones o Los Beatles.



Recién en los 70 volvió al éxito, con My ding a ling (1972), que le permitió realizar giras internacionales que le reportaron buenos ingresos económicos.

Mientras continuaba teniendo problemas con la justicia, poco a poco se fue retirando hasta desaparecer casi por completo de la escena musical.



“¡Cariño, me estoy haciendo viejo! He trabajado durante mucho tiempo en este disco. Ahora puedo colgar mis zapatos”, le decía el cantante a su esposa Themetta Berry, al hacer el anuncio de su álbum, que no vio publicarse, pero que seguramente sus fans esperarán ansiosos