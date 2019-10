Rana nunca vista en el mundo aparece en Madidi

La directora del Museo Nacional de Historia Natural, Fabiana Méndez, informó este viernes que "se encontró una nueva especie para la ciencia y cinco especies candidatas para ser nuevas para la ciencia", en la reserva Madidi, la que es considerada la más biodiversa del mundo.



"El Madidi es el área protegida más diversa del mundo, estamos en el primer lugar", explicó Méndez en un acto de conmemoración del Día Nacional de las Áreas Protegidas.



Precisó que se halló un anfibio que es una nueva especie para la ciencia por sus características, su anatomía y mide de 4 a 8 milímetros.



"Es una ranita, luego de una verificación el 99 por ciento de certeza que estamos hablando de una nueva especie para la ciencia que no se había descrito", apuntó.



Indicó que en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, situado al noroeste del departamento de La Paz, después de un trabajo de exploración se encontró, además, unas 80 especies, que se creían que no habitaban en esa reserva.



Lee más: “Vamos a realizar exploración en siete áreas protegidas”



Detalló que se encontraron otras especies que son candidatas para ser descritas como nuevos hallazgos para la ciencia, la cuales son: una lagartija, una rana, dos mariposas.



"Se conoce el género pero se asume todavía estamos haciendo estos estudios anatómicos y morfológicos, para poder definir si es que se tratan de nuevas especies para la ciencia", agregó.



La exploración en el Madidi



Mencionó que en el área protegida se realizó una expedición de cinco de las 14 zonas planificadas para el estudio de nuevas especies.



Por otra parte, informó que después de un estudio de dos años se encontraron 60 nuevas especies, de los cuales 25 mamíferos, cuatro aves, 11 reptiles, cinco anfibios, 15 de peses.



"También se encontró una vizcacha que se creía que en esa zona no habitaba, una especie de búho y dos especies de peces", complementó.