Taylor Swift arrasa las nominaciones para el AMAs

Este martes se anunció la lista de nominados para los American Music Awards 2015 que se realizará el 22 de noviembre. La cantante Taylor Swift alcanzó 6 postulaciones, entre ellas a mejor Artista del Año y mejor álbum, y se prevé que sea la estrella de noche.



Los American Music Awards se transmitirán desde la ciudad de Los Ángeles (al oeste de Estados Unidos) y la anfitriona será Jennifer López.



Después de Taylor Swift, quienes reciben más nominaciones son Ed Sheeran y the Weeknd. El artista Wiz Kalifa y Mark Ronson también compiten en la categoría a Mejor Canción.



Las nominaciones de los AMAs se basan en las ventas de discos, popularidad de las canciones, presencia en radios y medios de comunicación y en redes sociales. Los organizadores también indicaron que se basaron en las listas de la revista Billboard y búsquedas a través de distintos programas de internet.



Aquí te presentamos la lista de nominados por cada categoría y ¡empieza la cuenta regresiva para la gran noche!



Artista del Año



Luke Bryan

Ariana Grande

Maroon 5

Nicki Minaj

One Direction

Ed Sheeran

Sam Smith

Taylor Swift

Meghan Trainor

The Weeknd



Nuevo Artista del Año

?

Fetty Wap

Sam Hunt

Tove Lo

Walk The Moon

The Weeknd



Canción del año

?

Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth — "See You Again"

Mark Ronson Featuring Bruno Mars — "Uptown Funk"

Ed Sheeran — "Thinking Out Loud"

Taylor Swift — "Blank Space"

The Weeknd — "Can’t Feel My Face"



Colaboración del Año

?

Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth — "See You Again"

Rihanna & Kanye West Featuring Paul McCartney — "FourFiveSeconds"

Mark Ronson Featuring Bruno Mars — "Uptown Funk"

Skrillex & Diplo Featuring Justin Bieber — "Where Are Ü Now"

Taylor Swift Featuring Kendrick Lamar — "Bad Blood"



Artista Masculino Favorito

?

Nick Jonas

Ed Sheeran

Sam Smith



Artista Femenina Favorita - Rock/pop

?

Ariana Grande

Taylor Swift

Meghan Trainor



Grupo Favorito - Rock/pop



Maroon 5

One Direction

Walk The Moon



Álbum favorito - Rock/pop



Ed Sheeran — x

Sam Smith — In The Lonely Hour

Taylor Swift — 1989



Artista Masculino Favorito — Country



Jason Aldean

Luke Bryan

Sam Hunt



Artista Femenina Favorita - Country



Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Carrie Underwood



Álbum favorito y dúo — Country

Zac Brown Band

Florida Georgia Line

Little Big Town



Álbum favorito — Country



Jason Aldean — Old Boots, New Dirt

Florida Georgia Line — Anything Goes

Sam Hunt — Montevallo



Artista Favorito — Rap/Hip-Hop



Drake

Fetty Wap

Nicki Minaj



Álbum favorito — Rap/Hip-Hop



J. Cole — 2014 Forest Hills Drive

Drake — If You’re Reading This It’s Too Late

Nicki Minaj — The Pinkprint





Artista Femenina Favorita— Soul/R&B



Beyoncé

Mary J. Blige

Rihanna



Artista Masculino Favorito — Soul/R&B

?

Chris Brown

Trey Songz

The Weeknd



Álbum favorito — Soul/R&B

?

Chris Brown — X

D’Angelo and The Vanguard — Black Messiah

The Weeknd — Beauty Behind the Madness



Artista Favorito — Rock alternativo

?

Fall Out Boy

Hozier

Walk The Moon



Artista Favorito — Contemporáneo adulto



Ed Sheeran

Taylor Swift

Meghan Trainor



Artsta Favorito — Latino



Enrique Iglesias

Ricky Martin

Romeo Santos



Artista Favorito — Contemporáneo



Casting Crowns

Hillsong United

MercyMe



Artista Favorito — EDM

Calvin Harris

David Guetta

Zedd



Mejor Soundtrack

?

Fifty Shades of Grey

Empire: Original Soundtrack from Season 1

Pitch Perfect 2