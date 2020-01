Evo rechaza otro estudio de límites por Incahuasi

El presidente Evo Morales estuvo esta mañana en Chuquisaca, y al lado del gobernador, Esteban Urquizu, descartó la realización de un nuevo estudio de límites del megacampo Icahuasi. Adelantó que aguarda una confirmación para brindar una buena noticia al departamento.



La consultora canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltd. y la estatal YPFB presentaron el 4 de agosto el estudio final del megacampo de gas Incahuasi a las gobernaciones de Santa Cruz y Chuquisaca, en el que concluyen que los volúmenes de gas en sitio probados se encuentran en su totalidad en territorio cruceño.



"Todo estudio se respeta, de cualquier departamento, de cualquier región, no hay otro nuevo estudio, se ha cumplido con todos los requisitos correspondientes, fundamentalmente bajo la licitación internacional", señaló Morales.



El jefe de Estado adelantó que tiene una buena noticia para Chuquisaca, aunque evitó brindar más en detalles al respecto.



"Tenemos en Chuquisaca también buenas informaciones, estamos esperando una confirmación porque después de la exploración, perforación tiene que haber pruebas para no equivocarnos", acotó.



Los resultados oficiales revelan además que las reservas probadas de gas para el campo Incahuasi-Aquio ascienden a 2,98 TCF (trillones de pies cúbicos), los cuales convierten a esa estructura en uno de los megacampos más importantes del país.