Embajada verifica si hay bolivianos entre víctimas

La Embajada de Bolivia en Bélgica y Luxemburgo brindará un informe preliminar en las próximas horas para emitir una información oficial sobre si es que existen o no personas de nacionalidad boliviana entre las víctimas que han dejado los atentados ocurridos este martes en la ciudad de Bruselas.



De acuerdo con un cable de la agencia ANF, desde el consulado de Bolivia en Bruselas todavía no tienen la información oficial de las autoridades belgas y están a la espera de las víctimas sean reconocidas.



Este medio envió un correo electrónico al consulado para recoger mayores detalles sobre los hechos terroristas suscitados este martes; sin embargo, hasta la publicación de esta nota todavía el requerimiento periodístico no fue atendido.