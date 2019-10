Un herido de bala cerca del límite Chile-Bolivia

La madrugada de este miércoles se registró un tiroteo en el hito 60, territorio chileno fronterizo con Bolivia. De acuerdo con informes de la policía chilena, cuatro trabajadores de la empresa contratista minera Geotec fueron atacados con armas de fuego por desconocidos.



Una publicación del diario chileno BioBio, da cuenta de que el trabajador Juan Torres Vera, de 39 años, resultó herido en una pierna. La víctima fue atendida en el policlínico de la mina Doña Inés de Collahuasi, para posteriormente ser trasladado al hospital regional de Iquique.



Tras el tiroteo registrado en zona fronteriza, la Policía chilena realizó patrullajes en el lugar para dar con los responsables del ataque; sin embargo, el operativo no tuvo resultados positivos.



Los informes policiales no descartan de que se haya tratado de un intento de atraco, debido a que no es la primera vez que se suscitan este tipo de situaciones en las cercanías de la empresa minera, en donde ya se han reportado robos de vehículos de funcionarios mineros.