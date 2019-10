En 21 años registran más de 14.000 casos de SIDA

Según datos del Programa Nacional de ITS/ VIH/ SIDA del ministerio de Salud, desde 1984 hasta junio de este año, se registraron 14.312 personas afectadas por este mal, aunque ONU SIDA menciona que son 16.000. Santa Cruz es el departamento que concentra más casos con un 52 por ciento.



Cochabamba ocupa el segundo lugar, con un 20 % y La Paz con un

17 % . El resto del porcentaje está distribuido en el resto de los departamentos. Asimismo, el 62 % de los portadores del virus son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 34 años.



Conoce más: Proveen leche a 130 bebés para que no contraigan VIH



El representante de la Red Boliviana de Personas portadoras, Nelson Balderrama, dijo que quienes padecen VIH/SIDA, sufren la sistemática violación de sus derechos a la salud, educación, privacidad y reproducción, fundamentalmente, producto de la discriminación, estigma e insensibilización por parte de instituciones del Estado y de su entorno social y familiar.



La causa principal para esas vulneraciones son la desinformación y desconocimiento sobre la problemática. Hay personas que desconocen si son portadoras o no recurren a un tratamiento por el miedo a que se lo estigmatice, o peor aún”, manifestó.



Lee también: Cochabamba suma 204 nuevos casos de VIH



La delegada adjunta de Programas y Actuaciones Especiales de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico, manifestó que alarma y preocupa el número de casos y pidió tomar en cuenta que este tema es transversal porque afecta a la infancia, a la niñez, a la adolescencia, a mujeres, a indígenas, a personas adultas mayores y a otros grupos.



Finalmente, Balderrama dijo que no existen muchas denuncias sobre vulneración de derechos humanos, debido a que la población afectada no denuncia por no ser víctimas de discriminación y estigmatización, sea en su colegio, universidad o su fuente laboral. Las mujeres junto a los indígenas son los que sufren doble y hasta triple discriminación.