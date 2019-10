Fiscalía desmiente orden de aprehensión y Romero habla de arresto

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, desmintió que desde el Ministerio Público saliera una orden de aprehensión contra Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales. Se "responsabiliza" al Ministerio de Gobierno por la acción.



"La Fiscalía no ha dispuesto absolutamente nada, ninguna aprehensión, esa debe ser responsabilidad absoluta del Ministro de Gobierno. Quiero desmentirle totalmente al ministro de Gobierno, que él responda", dijo la autoridad en entrevista con EL DEBER.



Esta jornada un operativo policial en la zona Sur de La Paz culminó con la captura de la empresaria, gerente de la empresa China CAMC, que se adjudicó millonarios contratos con el Estado. Fue denunciada por tráfico de influencias y también por enviar cartas a nombre del Gobierno.



Conoce más: Detuvieron a Gabriela Zapata por usurpar funciones



En primer instancia el ministerio de Gobierno comunicó en su cuenta en Twitter y después en una declaración del propio Carlos Romero que fue una "aprehensión" de Zapata, aunque luego se indicó que se trata de un "arresto".



"Ha sido un operativo policial que se ha desarrollado en los últimos minutos, un arresto con posterior aprehensión por las denuncias que ha sido de conocimiento público (...) El operativo de la Policía ha estado presidido de un trabajo de seguimiento para evitar cualquier acción de fuga", señaló Romero a ATB.



"No es un tema de la Fiscalía, que responda él, que él responda. Ha llegado al medio día una denuncia del ministerio de Transparencia, estamos procesando el caso, vamos a aperturar, pero no hemos emitido ninguna orden de aprehensión, eso es responsabilidad del ministro de Gobierno", ratificó Guerrero en entrevista con este medio.



Lee también: Inteligencia siguió a Zapata antes de detenerla



Finalmente señaló que recién se está procesando y está en "análisis" el caso será abierto si es que corresponde. No quiso dar detalles sobre los delitos que habría cometido y manifestó que debe ser Romero quien de las explicaciones de la acción policial.



"La aprehensión se ha producido cerca al medio día (...) Lo que sabemos es que han habido denuncias formuladas a través de un periodista y se han viralizado en redes sociales. El presidente ha pedido que se investiguen todo los contratos que vinculan al Estado con esa empresa", dijo el ministro a medio día en declaraciones a medios.



Audio de la entrevista de EL DEBER al Fiscal General:,