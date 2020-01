Encomendándome a Dios misericordioso

Recién nomás cometí el disparate de dármelas de caminante en horas ‘inapropiadas’ o yendo de un lugar a otro en mi vehículo, sin pensar que esas cosas que originan contaminación acústica y medioambiental se han tornado habituales. No debería ser así porque caminar con fines laborales, por hacer ejercicio o simplemente por pasear puede ser a cualquier hora y en cualquier lugar, pero en la capital cruceña hasta este asunto tiene sus bemoles. En efecto, en hora pico me aventuré por los anillos segundo, tercero y cuarto y por algunas calles, topándome con varios conciertos de bocinazos, con potentes altavoces anunciando cosas a cual más diversas, con sonoros musicones en locales donde se come, se bebe y se festeja, sumándose uno que otro paco que, pito en boca, hacía escuchar un silbido peor que el del duende de la fábula.

No podía faltar en el periplo de una hora y 35 minutos (que en normales condiciones lo he cubierto en 20 minutos) esa otra contaminación tan nociva que emana de los caños de escape de un montón de motorizados; uno de ellos, un automóvil, despedía tal cantidad de denso humo –juro que jamás en mi vida había visto algo igual– que impedía ver a varios metros de distancia. Con ser mucho aún debo agregar algo: los basurales desparramados por aquí y por allá, sobre todo en el cuarto anillo, los cascotes copando numerosas aceras y la yapa: gente despreocupada, mejor dicho ignorante y salvaje, que desde los automotores va arrojando desperdicios a diestra y siniestra. ¡Sin contar las trancaderas que, como sabemos de memoria, de tan habituales ya ni las tomamos en cuenta!

Todo eso me dejó con los oídos zumbando, tosigoso, con los ojos llorosos y colorados, con el estómago revuelto, con los nervios de punta, decepcionado de los ‘queridos vecinos’, problemas que con seguridad sufren muchas otras personas. Para colmo de males estas características se están haciendo cada vez más agudas y prolongadas, con lo que la calidad de vida en la ñuflense capital se deteriora para moros y cristianos, es decir, que los culpables de la situación también pueden ser víctimas el día de mañana.

Para qué pedir soluciones, para qué lanzar un SOS desesperado, mejor me encomiendo a Dios misericordioso.