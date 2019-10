Bachelet no habla de Evo y mantiene la estrategia

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, evitó comentar la respuesta de su par, Evo Morales, y se limitó a apegarse a la estrategia de su país ante la Demanda Marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Yo no voy a calificar los dichos de uno u otro mandatario de la Región, nosotros siempre vamos a trabajar con seriedad, con respeto y con responsabilidad, pero siempre defendiendo los intereses de Chile", afirmó la autoridad del vecino país a periodistas.



Durante la mañana, el primer mandatario manifestó que el país respeta las decisiones del organismo internacional y pidió a Chile admita la competencia de la Corte. "Bolivia es muy respetuosa de las decisiones que emita la Corte de La Haya", aseveró.



Bachelet se limitó a afirmar que "parece obvio que un país que va a La Haya debiera respetar lo que La Haya defina. Nosotros estamos convencidos de que el tratado de 1904 definió nuestras fronteras y vamos a defender nuestra postura en La Haya cuando corresponda".



La estrategia chilena se centra en exigir a Bolivia decir si acatará la decisión de la Corte Internacional de Justicia, con apariciones públicas de expresidentes y autoridades. El 4 de mayo comenzarán los alegatos por la impugnación que presentó Chile respecto de la competencia de La Haya para conocer la demanda boliviana.



A su turno, el portavoz boliviano de la causa marítima, el expresidente Carlos Mesa, consideró una estrategia mediática la posición adoptada por el vecino país y aseguró que Bolivia sí asumirá cualquier decisión de La Haya.



"El país demandado le pregunta al demandante y el país demandante no ha respondido si acatará el fallo de la Corte. Pretenden decir indirectamente que si Bolivia no dice si acatará tiene un argumento débil. Cabe saber si Chile va a acatar el fallo", exclamó el representante.



Mientras que el Canciller chileno Herlado Muñoz realiza una gira por Rusia y Bélgica, que aprovecha para hacer conocer la postura de su país sobre los argumentos bolivianos. "La Corte no tiene competencia para conocer un asunto que ha sido resuelto en un Tratado valido y vigente", informó según La Tercera.



La pregunta que realizó Carlos Mesa:,

Presidentes Frei y Piñera. Para que no hayan dudas. BOLIVIA RESPETARÁ LOS FALLOS DE LA CIJ. ¿Lo hará Chile?— Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) abril 21, 2015 n