Zapata iba a ministerios y veía a autoridades en casa

Gabriela Zapata afirma que ingresaba a ministerios de Estado y recibía en su domicilio a autoridades, de acuerdo con una carta con su rúbrica que fue difundida por su entorno. Denuncia que le impiden hablar con la prensa.



"Solicito que averigüen que autoridades visitaban mi domicilio y a que despachos de ministerios yo ingresaba", detalla la nota, que además indica que "me enviaron un libreto ante la Asamblea Legislativa, prometiéndome darme mi libertad".



Explica que "yo diré la verdad de las personas que intervinieron en los contratos de CAMC (...) Quiero que en 24 horas se cite a las auatoridades que firmaron con CAMC, yo voy a dar los detalles, yo era simple gerente que no firmaba contratos".



Ratifica además sus acusaciones sobre tres contratos que se firmaron para tres obras, el tren urbano de Cochabamba con la empresa JOCA, HUB aeropuerto de Santa Cruz con la empresa Beijing Urban y la planta de polipropileno. Advierte la existencia de "mega" corrupción.



Zapata denuncia además que "me prohibieron dar declaraciones, dieron órdenes a la Policía, de que no permitan que tenga contacto con la prensa, para acallarme y no pueda decir mi verdad". Solicita que los periodistas busquen un contacto con ella.



En la víspera se conoció un fallo judicial en La Paz que dictamina la "inexistencia física" del hijo que la mujer tuvo con el primer mandatario, señalando además que entre las pruebas se presentó fotografías de cuatro menores diferentes.



Uno de los abogados de la exgerente de CAMC, Eduardo León, dijo que se apelará esa decisión judicial y que la jueza, Jacqueline Rada, no es competente para determinar si existe o no el menor. "El niño de Gabriela Zapata existe y eso lo saben los papás", aseveró a radio Fides.



Carta que envió Gabriela Zapata:,

#ÚLTIMO Zapata dice que visitaba ministerios y recibía autoridades en su casa. Denuncia que le impiden hablar pic.twitter.com/TnsB87w6DX— EL DEBER (@diarioeldeber) 12 de mayo de 2016 n