Girls in tech prepara a jóvenes bolivianas para competir en lo digital

El mundo de la tecnología está dominado por hombres (para muestra basta con pasar por la oficina de ‘los chicos de sistemas’ en cualquier empresa).

A escala global, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, solo el 18% de las mujeres estudia alguna carrera relacionada con ciencias y eso más tarde se refleja en el ámbito laboral: participan menos en el desarrollo de tecnología y en la producción científica.

En plena era 2.0, cerrar las brechas de género implica que las mujeres se involucren en lo digital y ese es el objetivo de Girls in tech (Chicas en tecnología), una organización internacional que hace medio año aterrizó en Bolivia para inspirar y empoderar a las mujeres en el uso y en el desarrollo de tecnología.

“Queremos que las mujeres se preparen para competir en un mundo digital”, explica Bruna Romero, directora del organismo que en su primer semestre en Bolivia ha beneficiado a cerca de 250 jóvenes.

Los primeros programas, Soy una influencer y la creación del blog de gastronomía JustNats, fueron pensados para despertar el interés por las posibilidades que ofrecen las plataformas. “Queríamos enamorar a las jóvenes bolivianas con la tecnología, para generar atracción y curiosidad en el proceso que existe detrás de un blog”, explica Bruna.

También dictaron talleres sobre sobre ciberseguridad, negocios en Facebook, diseño gráfico y otros.

El próximo programa es sobre robótica y programación, y está dirigido a niñas de entre 9 y 12 años. “A la larga, las puede motivar para elegir carreras en innovación y ciencias y que en el futuro puedan inventar y desarrollar soluciones tecnológicas”.

No hay ‘carreras de chicos’

Al igual que en otros países, las jóvenes bolivianas están habituadas a usar el internet y las redes sociales, pero muchas todavía perciben las carreras de informática o ciencias de la computación como ‘cosa de hombres’, explica Camila Otero, quien dio el taller de Social Media de Girls in Tech, y considera que el cambio de mentalidad debe empezar en los colegios.

Las carreras de tecnología son las que actualmente dan más oportunidades de trabajo y no se puede hablar de equidad de género, señala Camila, si no hay igualdad en la formación académica y en el trabajo.

“El objetivo de la tecnología es dar solución a los problemas y a las necesidades que tenemos y si no hay participación de las mujeres (en su desarrollo) solo va a haber un punto de vista”.

Sacarle el jugo a las redes

Joseline Touchard tiene 23 años y administra un negocio familiar. Antes usaba poco el Facebook, pero desde que tomó un taller de posicionamiento de marca en redes sociales, aprendió a explotar las posibilidades de negocio que ofrece la plataforma (porque no solo para compartir likes, memes y selfies sirve el ‘Face’).

“Si las empresas no están en las redes sociales son menos visibles, ahora ganamos más clientes”, cuenta Joseline dispuesta a usar todos los recursos digitales que aparezcan en el futuro.