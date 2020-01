Andrés Cepeda confiesa que cantar fue una cura para su tartamudez

Andrés Cepeda, uno de los ganadores del Grammy Latino en 2013 como Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, con su material Lo mejor que hay en mi vida, dio una entrevista al portal Infobae.

El colombiano, que habló sobre su carrera musical y su libro Mil canciones que cantarte, en el que cuenta historias de amor con finales felices, se prepara para lanzar el segundo tomo que será sobre historias de desamor.

Más allá de su éxito como cantautor, Cepeda confesó que durante su niñez hasta los 17 años fue tartamudo y que gracias a la música logró superar ese trastorno.

"Descubrí en el canto una cura para la tartamudez, al principio porque me lo recomendaron y después porque la vida me lo planteó terminé cantando y se me fue apaciguando. A veces me sale por ahí un poquito", comentó Andrés.

Lo mejor que hay en mi vida, video de la canción de Andrés: