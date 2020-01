El sueño de viajar

Las vacaciones son un tiempo para descansar, hacer un alto en la rutina laboral y recargar energías. Disfrutarlas fuera de casa, en algún destino paradisiaco es el sueño de muchos y es perfectamente realizable si se traza un plan para elegir el destino adecuado, conseguir los boletos a un mejor precio y tener todo fríamente calculado de manera que el dinero alcance y no se escape ningún detalle que amenace el tiempo de relax.

1. ¿Qué es un paquete y cómo elegir el mejor de acuerdo a las tarifas ?

Un paquete, según el lenguaje de las agencias de viajes tiene dos componentes: aéreo y terrestre. El primero se refiere al boleto de avión y el segundo al hotel, traslados y paseos.

El primer paso consiste entonces en definir qué es exactamente lo que se quiere (playa, shopping, paseo cultural, etc.) y luego buscar el pasaje de avión según la fecha deseada para cerrar el paquete. Lo ideal es hacer todo con seis meses de anticipación para conseguir las mejores tarifas e incluso planificar el pago en cuotas, servicio que todas las agencias de viajes ponen a disposición o incluso las entidades bancarias (ver nota al pie de la siguiente página).



Un viajero que planifica con anticipación además puede beneficiarse con precios preferenciales de boletos de avión al acceder a la lista de bloqueos. En la jerga de turismo se dice bloqueo, cuando una empresa mayorista de turismo congela la tarifa de cierta cantidad de pasajes y pasa su lista de bloqueos a las agencias de viajes. De esa forma, el viajero que acude con tiempo a una agencia tiene la ventaja de conseguir los pasajes más baratos (con precio congelado). Incluso basta con que deje una seña (adelanto en dinero) para asegurar su paquete, con una fecha tope para terminar de cancelar la totalidad.

2. Pocos saben que los pasajes de un mismo vuelo tienen diferentes precios

Por eso la insistencia de planificar con anticipación. Si usted cree que solo existen dos clases de asientos (primera clase y clase turista) está equivocado. En realidad un avión se divide en asientos idénticos (con la misma atención, comida y beneficios) pero con distintas tarifas, es decir, se destina un lote de asientos a un costo y otros lotes a otro. Como es de esperarse, los boletos más baratos son pocos y son los primeros en agotarse.

Goldy Gutiérrez, de Goldy Tours explica además que cada pasaje tiene un precio neto, al que se le van sumando impuestos, por lo que termina valiendo mucho más. Pone como ejemplo un pasaje de ida y vuelta a Punta Cana que en este momento hay a disposición por $us 439, pero que al final, luego de una serie de impuestos de Bolivia y de República Dominicana, va a costar realmente $us 822 con 60 centavos, incluyendo la comisión por la venta que cobra la agencia de viajes por el servicio o la misma línea aérea si se va y se adquiere el pasaje en el mostrador.



Otro aspecto a tomar en cuenta y que es nuevo son las promociones que las aerolíneas han implementado en el último tiempo. Es decir, el momento menos pensado ponen a la venta los pasajes a un destino ‘x’ a precios increíbles, pero por un tiempo limitadísimo. Entonces, aquí lo importante es no ‘vueltearla’ y definirse en cuestión de horas para cazar la oferta.

3. La maravillosa opción de ‘todo incluido’ no es buena en todos los lugares

Es muy tentador tener acceso a toda la comida y bebida que se desee en el lugar de los hechos, sin embargo, algunos hoteles tienen una trampita de por medio, como por ejemplo que se tiene derecho a tomar todas las bebidas pero de cierto rango de precio, o toda la comida del buffé pero en un horario restringido.

Pero no todo es tan terrible, existen hoteles de cuatro y cinco estrellas cuyo servicio de ‘todo incluido’ es realmente espectacular. Por eso es bueno averiguar con otros viajeros, blogs de turismo y su propio agente de viajes para precisar cuán real es la maravillosa posibilidad del ‘all inclusive’.

Boletos aéreos

Estos pasajeros están en idénticos asientos y con el mismo servicio, pero no pagaron lo mismo.

4. La mejor época para viajar. Hay que tomar en cuenta la demanda y la estación del año

El Caribe es un paraíso, prácticamente ahí no se conoce lo que es el invierno, pero siempre hay la posibilidad tifones y huracanes, en especial a fin de año, época que paradójicamente es bien apetecida por los turistas europeos y norteamericanos que huyen del frío. A lo largo y ancho del planeta, las fechas de alta demanda, y por lo tanto más caras, son las de fin de año. Y aquí un tip más: en junio (vacaciones escolares de invierno) la hotelería es mucho más barata en Brasil, República Dominicana y México.



Desde Goldy Tours por ejemplo aconsejan sin pena: “A mis clientes les recomiendo Punta Cana, tiene una de las playas más hermosas del mundo, su hotelería es excelente y sus costos son los más bajos. Los precios de hotelería bajan tremendamente al finalizar la Semana Santa y se mantienen así hasta el 20 de diciembre. Yo le hago publicidad a este lugar porque se lo merece, su servicio de ‘todo incluido’ es realmente el mejor, no por nada le llegan 67 vuelos charter diarios, a parte de los vuelos regulares. Si toda esa gente va ahí, es por algo”.



Reny Severiche de Viacon Tours, hace notar que a finales de enero las tarifas en general se tornan un poco más accesibles y sugiere también pensar en otra opción más económica como los destinos nacionales. Sucre y Tarija son los más requeridos en su agencia.

5. Casar bien los tiempos, en especial si se dispone de una vacación corta

Si su periodo de vacación es corto, es buena idea tomar un vuelo en un horario más conveniente como el de la madrugada que tiene la ventaja de que usted llegará a su destino cerca de la hora en que se hace ‘check in’ en un hotel (generalmente se hace después del mediodía). Es cuestión de contar bien las horas y tratar de coincidir.

Si usted llega a su hotel mucho antes del mediodía no va a poder entrar a su habitación y va a tener que esperar por la hora de ingreso con las maletas en la mano. Cuando piense este aspecto no solo calcule las horas de vuelo, también el tiempo que tardará en migración. Y use la misma lógica para el retorno.

6. Tomar en cuenta otros gastos como pasaporte, visa, vacunas, seguro de viaje

El trámite para obtener la Visa a EEUU, por ejemplo, es de Bs 1.470 (entre depósito consular y llenado de formulario). Otro dato es que entre los países andinos y del Mercosur se puede ingresar presentando únicamente el carné de identidad, eso sí, solo se puede ir a un solo país, no así saltar a varios. En cuanto al seguro de viaje, este es muy importante porque una enfermedad lejos de casa puede llegar a costar ‘un ojo de la cara’.

7. Recaudos a la hora de comprar viajes por internet que pueden llevar a una trampa

Un consejo básico es adquirir los productos en sitios con compra segura de tarjetas como Visa o MasterCard y evitar pasar datos de tarjetas, números de seguridad, vencimientos y claves por correo electrónico.