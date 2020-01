El humor como antídoto

Santa Cruz alegre y bullanguera. Son algunas de las cualidades que se mencionan a la hora de definir a esta ciudad y su gente. Generalmente se habla del cruceño amplio, abierto, solidario, buen anfitrión, sincero, amigable, etc., características que han sido como una marca que el mismo habitante de esta tierra se ha encargado de conservar, pero que también ha terminado cediendo frente a los diversos obstáculos que se presentaron con el paso del tiempo, debido al avance de la vida moderna y a otros factores que generaron una serie de cambios en la sociedad.



Salir todos los días a las calles de Santa Cruz es afrontar el caos, el descontrol, el mal comportamiento y el peligro en todas las formas posibles. Ante este panorama, creer que van a seguir intactas esas características positivas en el espíritu del cruceño es algo parecido a una quimera o a un ejercicio de nostalgia.



Sin embargo, algo que difícilmente pueda variar (y sin duda hasta ahora no lo ha hecho) es el humor del cruceño, esa capacidad de afrontar los bajones y la mala onda con la chispa y la gracia que la lleva a donde quiera que va.



Desde tiempos remotos, el humor siempre representó un estado de resistencia contra el status quo y una mirada avispada para azuzar conciencias en la sociedad. Este recurso se convierte en el mejor vehículo para narrar desde una óptica distinta algunos de los problemas que viene arrastrando el ciudadano.



Cuatro personajes, cuya vida y oficio están íntimamente ligados al humor, nos lo dicen desde sus respectivas miradas, ellos son: Alejandra Áñez, Ernesto Ferrante, Pablo Fernández y Federico Morón (el Gatonegro).



Este último, al respecto sentencia: “El humor no solo es un mecanismo de defensa ante la realidad, además es el camino asfaltado perfecto para hablar de cosas serias, de cosas que justamente pueden transformar esa triste realidad”,

Alejandra Áñez: “La gente se identifica con mi personaje de la gendarme, porque habla como la gente común, con toda naturalidad”



Disfrutamos poniendo apodos

Actriz

?

La integrante de Las Malditas Infieles resalta la característica del cruceño de ser molestoso, en el buen sentido. “Con el cruceño se disfruta mucho de ese humor tradicional, del que se burla todo el tiempo de los demás, que pone apodos, sin caer pesado. Es un personaje que se lo tiene muy identificado, que usa palabras muy nuestras, muy de cambas, como se dice”, asegura Áñez.



Saber reírse de uno

Alejandra asegura que todos tenemos la necesidad urgente de reírnos y con mucha más razón en estos tiempos en los que se vive en medio de tantas tensiones entre ciudadanos; además, asegura que también estamos perdiendo la capacidad de reírnos de nosotros mismos.

“Si nos ponemos a pensar a quién vamos a ofender al final no vamos a hacer nada. Muchos piensan que en nuestro show nos la pasamos dándole palo a los hombres, pero en realidad nos criticamos mucho las mujeres, es decir nos reímos de nosotras mismas”, agrega.



Entre chisme y chisme

A la humorista no le sorprende que las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales, hayan generalizado el chisme, porque a la gente de acá le gusta mucho informarse de lo último que ha ocurrido. “El cruceño es muy conversador, le interesa saber de la vida del otro”,

Pablo Fernández: “En los velorios se cuentan los mejores chistes, es una muestra de cuánto necesitamos del humor para pasar los tragos amargos”



Buenos anfitriones y ‘pata ‘e perro’

nActor/Presentador

El actor y hombre de la TV comienza recordando que el cruceño es muy buen anfitrión, que le gusta atender demasiado bien a la gente al punto de caer como ‘chupa’. Asimismo, menciona que es muy emprendedor y soñador, además que le gusta andar en la calle; es decir, es un ‘pata ‘e perro’.



Conservar el humor, todo un desafío

Pablo dice que el humor está presente en todas las situaciones de la vida y que para el cruceño no hay excepción; sin embargo, reconoce que cada vez se hace más difícil conservarlo en una ciudad en la que pasan cosas que le terminan por quitar el ánimo a cualquiera. “Es difícil conservar el buen humor ante tanta caballada que uno se encuentra a cada paso, con gente que bota basura donde sea, que juega en contra del buen vivir todo el tiempo”.



No la cambia por nada

Aunque se lamenta por la gente que cree que la ciudad es su patio y por tener que recordarle que debemos respetar a los demás, Fernández asegura que no cambia a Santa Cruz por nada. “No tengo 60 años para decirlo, pero yo no soy de los que cree que Santa Cruz era mejor antes; a pesar de todos los problemas, Santa Cruz es ahora una ciudad más atractiva en muchos sentidos, lo que ocurre es que está pagando el precio de dejar de ser un pueblo”,

Ernesto Ferrante: “Es muy lindo encontrar gente que todo el tiempo está viendo el lado bueno de las cosas, que ven el lado amable a todo”



Un espíritu positivo ante todo

nActor

El reconocido actor de Chaplin Show señala el buen ánimo y el espíritu positivo del ciudadano de Santa Cruz, cualidades que las demuestran de forma abierta en diversas circunstancias, según su opinión.



El condimento del espíritu

Ferrante encuentra en el humor la salida para un montón de males que nos acechan permanentemente, el remedio ideal para combatir los problemas tanto individuales como colectivos . “Es el condimento del espíritu, esa alegría contagiante uno no la encuentra en todos lados. Para sufrir somos muy patéticos, pero es muy lindo encontrar gente que todo el tiempo está viendo el lado bueno de las cosas”, expresa el humorista.



Una identidad en transformación

Ernesto vislumbra el futuro de esta tierra con buena cara, a partir de la mezcla de migrantes, mezcla que califica como interesante pues aportan a la transformación y gestación de una nueva identidad. A pesar del desorden y de los problemas, que son comunes en otras ciudades, él cree que se puede avanzar con buenas perspectivas. “Si nos ponemos a mirar las grandes urbe del mundo, veremos que comenzaron como Santa Cruz, con una serie de nuevos elementos que terminan formando una nueva identidad”, indica

Federico Morón: “Veo al ciudadano asumiendo que la política es demasiado importante como para dejársela solo a los políticos”



Puro amor y cero compromiso

Publicista

Conocido, como el Gatonegro, a partir de una serie de publicaciones humorísticas y reflexivas en su muro de Facebook, que han sido trasladadas al formato libro, Morón es un permamente crítico de los malos hábitos ciudadanos a través de las redes sociales y se ha transformado en líder de opinión.



La verdad aunque duela

“A los cruceños nos cuesta mucho lidiar con nuestras verdades, pareciera que hasta nos da miedo, porque sabemos que podríamos cambiar la triste realidad de nuestra ciudad, pero nos da flojera, es muy rentable seguir así o sencillamente no queremos involucrarnos con el rescate”, asevera Morón



El humor y el futuro

“El humor es el mejor aliado que podemos tener en una ciudad ‘cosmopueblito’ como la nuestra; es decir, hay que encontrar la manera de reír para no ponerse a llorar por nuestro desorden, por la falta de planificación, por la corrupción, ni por las brillantes decisiones de nuestras autoridades”, afirma y continúa: “Creo que el futuro de la gente sigue estando en sus propias manos y en su voluntad, por eso (aunque no parezca) soy muy positivo con respecto al futuro, porque el presente es reversible todos los malditos días gracias a nuestras acciones, individuales y colectivas”