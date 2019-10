Olviden a Bond y busquen ?a madres como espías

Olvídense de los preconceptos y de James Bond: las agencias de espionaje británicas tienen que reclutar a más madres de mediana edad, fue a la conclusión que llegó este jueves el comité de inteligencia y seguridad del Parlamento de Reino Unido.



Si tradicionalmente el MI5, el MI6 y el GCHQ buscaban discretamente espías en las universidades de Oxford y Cambridge, los diputados les piden ahora que utilicen foros en línea, tales como Mumsnet, la "red de mamás".



"Las mujeres que han tenido hijos, que han criado a sus familias, que tienen una experiencia de vida diferente.. no creo que hayamos usado a ese grupo de gente", dijo la diputada Hazel Blears, autora del informe con las conclusiones del comité.



A pesar de los progresos realizados en los últimos 15 años, el informe encontró que las mujeres actualmente representan sólo el 37% de la fuerza de trabajo de los servicios de inteligencia, muchas en puestos subalternos.



Persisten las "cuestiones culturales y de comportamiento" que hacen que sea más difícil para las mujeres ocupar puestos de responsabilidad.

"Esto puede reforzar una cultura de gestión que premia a aquellos que hablan más fuerte o son agresivos y no reconoce plenamente el valor de un enfoque más consultivo y de colaboración", prosigue el texto.



Así como la actriz Judi Dench interpretó a "M", la jefa de la agencia de espionaje exterior MI6, en las más recientes películas de James Bond, hubo dos mujeres a cargo del MI5, Stella Rimington y Eliza Manningham.



Pero en la actualidad las mujeres ocupan sólo el 19% de los puestos de Inteligencia de alto rango, en comparación con el 38% en el conjunto de la administración pública, reveló el comité.



Las cosas están mejorando, y el año pasado las mujeres representaban el 44% de los nuevos reclutas del MI6 y el 41% de los del MI5.



La agencia que vigila las comunicaciones, el GCHQ, va a la zaga con sólo 29%, un problema que Blears atribuyó en parte a que tienen dificultades para atraer a mujeres a un ambiente "muy "tecno"".



El informe recomienda más estímulos y consejo que ayuden a avanzar a las mujeres, y dijo que aquellas en cargos operativos no deben ser "dejadas de lado" después de tener hijos.



Además de tratar de reclutar a más mujeres, también ha habido un esfuerzo desde el 11 de septiembre de 2001 para contratar a agentes de grupos étnicos minoritarios.