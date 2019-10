Flexibilizan el veto a las candidaturas regionales

El registro biométrico y una declaración jurada posibilitarán que los diputados y senadores que deseen ser candidatos no queden inhabilitados, según explicó a EL DEBER la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia.



"Los candidatos tienen que demostrar dos años de residencia obligatoria antes de la presentación de su candidatura (...) Solo se trata de que demuestren su último registro biométrico y una declaratoria legal de residencia, que cumplan con los requisitos", sostuvo la autoridad en contacto telefónico.



La circular del TSE indicaba que "los Asambleístas Nacionales (Senadores y Diputados) del período legislativo 2010-2015 no podrán ser candidatas o candidatos a subgobernadora o subgobernador, corregidora o corregidor, ejecutiva o ejecutivo seccional de Desarrollo, alcaldesa o alcalde, asambleísta regional y concejala o concejal municipal"



Chuquimia explicó que la circular solo constituye un "recordatorio" lo que establecen los artículos 285 y 287 de la Constitución Política del Estado (CPE) y no tiene un carácter coercitivo. Se respetará las postulaciones que cumplan con los requisitos.



"Desde el 23 de diciembre se pueden inscribir los candidatos y el plazo termina el 29. Los tribunales departamentales tendrán que evaluar las listas de las candidaturas para habilitarlas o inhabilitarlas antes del sufragio de marzo de 2015", agregó la vocal electoral.



En la víspera, el vicepresidente del TSE dijo a ANF que “el tema de la residencia van a demostrar cumpliendo dos requisitos, uno es la declaración jurada ante notario de fe pública y otro es la certificación del registro biométrico de la circunscripción donde pretenden ser candidatos”.