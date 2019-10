Cadima dice que es víctima de un fraude

Miguel Cadima no aguantó la impotencia y lloró. Tras conocer los resultados de las elecciones en la Universidad, que lo sacan del balotaje, dijo que es víctima de un fraude orquestado por un poder que no quiere que destape la corrupción que existe en la "Gabriel".



"Saben que el ingeniero Cadima es una amenaza para que estos no vayan a Chonchocoro", dijo el candidato.



Llamó "maniobreros" y "malandrines" a Alfredo Jaldín y Saúl Rosas y exigió su renuncia.



"Que triste que en la Universidad hayan este tipo de autoridades. Vamos a solicitar, vamos a colocar mesas con libros notariados solicitando la renuncia y expulsión de Rosas y Jaldín".



La Corte Permanente Electoral de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno anunció este miércoles que Saúl Rosas y Alfredo Jaldín disputarán este viernes la segunda vuelta en las elecciones al Rectorado de esta casa de estudios superiores.