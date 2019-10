Procesan a 34 personas por líos en San Luis y San Gabriel

A más de tres años de la quiebra técnica de la cooperativa societaria San Luis, el Ministerio Público llegó a la fase conclusiva de las investigaciones y acusó formalmente a 17 exdirectivos y consejeros por los delitos de estafa agravada y asociación delictuosa. Los socios de la entidad y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) piden 10 años de cárcel. No obstante, hasta el momento solo recuperaron $us 3 millones de los $us 42 millones.



Por su lado, la cooperativa societaria San Gabriel que se declaró en liquidación voluntaria debido a un hueco financiero de $us 9 millones lleva a cabo un proceso legal contra 14 personas.



Juan Carlos Díaz, abogado de la Comisión Liquidadora de la cooperativa San Luis, informó de que el juicio penal comienza la próxima semana. No obstante, dijo que la única recuperación económica ha sido $us 3 millones producto de la compra de cartera por parte de la cooperativa Jesús Nazareno.



“Hemos logrado recuperar algunos créditos castigados, pero tenemos otros juicios para recuperar otros 3 millones de dólares. Hay la expectativa de ‘rescatar’ unos cinco o seis millones más”, indicó Díaz.

Por otro lado, en la Fiscalía se pudo conocer que un grupo de 30 socios sentó denuncia contra personas jurídicas (tres club deportivos y un alcalde de provincia) por haber obtenido beneficios crediticios. La acción legal es por $us 3 millones. La petición de conversión de acción es aún analizada por la Fiscalía.



La deuda principal que reclaman los socios es la que contrajo el expresidente del club The Strongest, Kurt Reintsch que se encuentra detenido desde junio de 2014.



Kurt adeuda supuestamente a la financiera $us 11 millones por la compra de una cartera de créditos sin dejar a cambio ninguna garantía real.

A su vez el juez Martin Camacho, cuarto de Instrucción Cautelar en lo Penal de la capital cruceña, también determinó la detención domiciliaria para la esposa de Reintsch, Rommy Mayra Paniagua, acusada de ser, presuntamente, una de las responsables de la quiebra.

Según se pudo conocer, los bienes del club atigrado siguen bajo anotación preventiva. Al respecto, el presidente atigrado César Salinas no pudo ser contactado.



San Gabriel

Elizabeth Bazán, abogada de la cooperativa San Gabriel, informó de que hasta la fecha hay 14 denunciados por los delitos de estafa agravada, asociación delictuosa y delitos financieros. De ese total, 10 han prestado declaraciones informativas, uno está con detención preventiva en el penal de Palmasola y restan tres por declarar.



“Las investigaciones continúan. Hasta el momento seguimos evaluando las carpetas para iniciar las demandas contra los deudores. Estamos haciendo un balance de los activos fijos”, aseveró Bazán.

Por su lado, el presidente de la entidad, Víctor Gonzales dijo que hasta la fecha no se logró recuperar dinero. El lunes realizarán una asamblea para elegir nuevos consejeros