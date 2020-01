Hija de Obama tomó mate de coca y probó chuño

Gregorio Mamani Quispe, guía que tuvo a su cargo la seguridad de Malia Obama, primogénita del presidente de Estados Unidos, contó a EL DEBER los detalles de la expedición en la Cordillera Real. La comitiva, de casi 30 personas, partió la madrugada del 24 de noviembre a un recorrido hasta el cerro Condoriri en La Paz.



Llegaron a una altura de 5.300 msnm. “Han probado un poco de chuño y papa en un ‘aptaphi’ preparado por comunarios. También pescaron como 13 truchas en una laguna”, comentó el alpinista, que describió a la joven como “sencilla, curiosa y alegre”.



Detalló que uno de los 10 marines que eran parte del cuerpo de seguridad de la delegación sufrió por el mal de altura y tuvo que ser “cargado” por una mula. “Vieron llamas, vacas, la cordillera y quedó asombrada por los cambios bruscos del clima”, aseveró.



“Ella prometió volver al país a escalar el Huayna Potosí. Llevamos un tanque de oxígeno, ellos tenían aparatos especiales para filtrar agua (…) Había mate de coca, en sobres y con hoja, ella (Malia) tomó mate de coca, pero no los marines porque para ellos está prohibido, les hacen exámenes periódicos de orina”, agregó emocionado Mamani.



Una tormenta eléctrica casi frustra el ascenso, por precaución tuvieron que terminar el tour al quinto día. El grupo de élite de seguridad que acompañaba a la comitiva estaba armado, según cuenta el integrante de la agencia Bolivian Mountain Guides.



EL DEBER también conversó con don Francisco (no quiso dar su apellido), responsable de la recepción del hostal Austria, donde la hija de Barack Obama se hospedó en la sede de Gobierno. La habitación en la que permaneció no tenía televisión y era compartida por otras muchachas.

“Estaban normal, ellos. Había tres marines que los acompañaban, otros tres autos de seguridad estaban afuera. La habitación en la que estuvo costaba en esos días 52 bolivianos por noche. Este es un alojamiento para turistas de escasos recursos, me sorprende que ahora ella durmió aquí”, explicó