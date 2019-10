Filtran parte de la canción alusiva al mar

"Desde el corazón de las Américas surge este grito de justicia y de valor, un pueblo que clama por consciencia , millones de latidos le dan fuerza a mi canción", dice parte de la canción del mar que se filtró en las redes sociales.



"Que se extiendan nuestros brazos y se entiendan nuestras voces lleguen a cada rincón y no deban imponerse más razones", es la petición de más de 30 artistas nacionales que se reunieron con el objetivo de tener una salida libre y soberana al Océano Pacífico.



El video fue publicado por la cuenta "Wally Argon" de YouTube con el título "Las playas del futuro o Las playas de Wally" haciendo referencia a la polémica protagonizada por el autor de La Bomba, Fabio Zambrana y Wally Zeballos, cantante de PK2.



Polémica entre artistas



El autor de La Bomba dijo sentirse "relegado" por Wally Zeballos en la canción por el mar, por lo que decidió alejarse del proyecto a pesar de que cree que el mar le pertenece a todos los bolivianos.



El cantante de una de las bandas de cumbia más importantes de Bolivia le respondió que "nunca hubo problema alguno en ofrecerle otra parte de la canción" y volvió a invitarlo a participar en el tema.



La polémica no termina, pues el ex Azul Azul le respondió esta tarde desde su cuenta en Facebook una larga carta. Allí reitera que se siente relegado. "Lamentablemente querido Wally, vos sabes que a todos los artistas les diste un espacio Solista menos a mi".



Más adelante cita la frase de un libro suyo que está por salir: "Si no tienes la capacidad de asimilar las críticas, búscate otra profesión, en la música te criticarán hagas lo que hagas" y felicita al artista por la canción que "es muy hermosa".



Esta es la última semana de grabación del tema, así lo confirmó Zeballos en su cuenta de Facebook y agregó que es un trabajo intenso pero "vale la pena el esfuerzo", escribió el artista paceño.



El tema denominado "Las playas del futuro" es una balada pop que logró el financiamiento y apoyo del Ministerio de Culturas.