Niña es atropellada en La Paz al jugar Pokémon Go

Vio un pokémon y corrió a atraparlo, pasó sin ver a los lados de la calle y un vehículo la golpeó. Una menor de 8 años de edad fue atropellada en la ciudad de La Paz por jugar Pokémon Go, está fuera de peligro, pero sufrió una fractura.



El hecho sucedió en la avenida Ormachea, Obrajes. "A la altura del rompe muelles, mi hija estaba distraída, vio a sus primos y en lo que cruzaron, fue golpeada por el auto", contó el padre de la menor a la red Unitel.



La niña tiene una fractura y lesiones en la rodilla. El progenitor sostuvo que su hija "no quiere saber más del juego", al que calificó un "peligro" porque tiene distraídos a quienes usan la aplicación, sobre todo a los niños.



Desde el pasado miércoles 3 de agosto el juego está disponible en el país, donde miles y miles de usuarios descargaron la aplicación y salieron a calles, plazas y parques para buscar los diferentes tipos de pokémon que existen.



