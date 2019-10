Evo pide trabajo conjunto y erradicar la corrupción

El presidente Evo Morales instó a las autoridades municipales de todo el país a trabajar de forma conjunta para garantizar obras para el pueblo y les demandó erradicar la corrupción en sus administraciones durante sus mandatos.



"Conocemos, algunos alcaldes del MAS han sido castigados por el voto, al igual que algunos alcaldes de la oposición, porque han robado al pueblo (...) Ahora es obligación de los concejos municipales fiscalizar", dijo al inaugurar el VII Congreso de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM).



Conoce más: Evo pide a gobernadores que lo llamen a su celular



Manifestó que en pasadas gestiones coordinó con las autoridades electas para garantizar grandes proyectos y anticipó que hará lo mismo con las nuevas autoridades electas en marzo pasado y que ahora ejercen funciones.



"Queremos trabajar con todos los alcaldes de Bolivia, ustedes recordarán que en la pasada gestión he convocado a todos para trabajar conjuntamente y da resultados. He encontrado alcaldías que su presupuesto era de 50, 60 y hasta 100.000 dólares por año", aseveró.



Recordó que "algunos alcaldes mandan a su familia a cobrar algunos porcentajes, 10 por ciento, 15 por ciento. Eso hace mucho daño, ustedes saben que eso hace mucho daño. Nuestro cargo no es eterno, saben que es prestado por el pueblo".



También puedes leer: Evo reconoce ‘voto castigo’



La autoridad instó a que exista buen trabajo entre oficialistas y opositores, además de ejecutivos municipales con los respectivos concejos. Instó elegir bien los proyectos para los que se asegurarán los presupuestos.



"Prioricen, sé que hay muchas necesidades, pero hay que priorizar las necesidades, qué es lo que falta, cuales son las necesidades en los municipios. En algunos temas se equivocan, priorizan algunas obras y luego no cumplen la función social", concluyó.