Calle 7: Eloísa Gutiérrez desafía a Anabel y pide que vuelva José

Este jueves, Eloísa Gutiérrez, expresentadora de Calle 7 (Unitel), sorprendió con su visita al set del reality. La chuquisaqueña desafió cara a cara a Anabel Angus y pidió que José Melgar regrese al programa.

"Ya no la voy a llamar, no le voy a atender el teléfono, porque por eso vine aquí. Quiero decirle dos cosas: acepto su desafío cuando usted quiera y dónde quiera. Ya sea bailando o compitiendo. Sabe... la vamos a hacer mejor: Usted versus Eloísa Guitiérrez", le dijo la 'Tía Elo' a la actual presentadora de Calle 7.

"Oiga yo no sabía que quien viene de visita pone las reglas, pero bueno", respondió Anabel a Gutiérrez.

La segunda cosa que tenía para decir la 'Tía Elo' es que ella estaba en Calle 7 para poner orden, ya que en estos último días sacaron a José Melgar del reality.

"Yo sé que nadie quiere hablar del tema, que ustedes (equipo de Calle 7) se hacen los desentendidos, pero yo no tengo miedo, no me voy a callar. A mi, como a todo el país no nos agradó la idea que saquen a José Melgar. Por eso pido a la gente del área digital que pongan una foto mía, en apoyo al 'Tío José, para que la gente le de 'like' por el regreso de este presentador'", agregó Eloísa.

Por si esto fuera poco, Gutiérrez pidió a la 'señorita productora' que sea profesional y que no pongan de por medio su relación amorosa con Melgar para tomar decisiones, porque en realidad los que deciden son los fanáticos del programa.

Al final 'Elo' enfatizó: "Anita, la dejé cuidando la casa (Calle 7), no me haga esto".

Mirá el video: