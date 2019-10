Fiscalía identifica 49 proyectos fantasmas en caso Fondo Indígena

El fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero, informó que se identificó 49 proyectos entre fantasmas y observados en el marco de la investigación del caso denominado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).



"El trabajo que se viene realizando en la investigación del caso Fondioc es totalmente objetivo y que no existe una persecución política, sino más bien una persecución a la corrupción", aseveró a través de un boletín institucional.



De acuerdo al Fiscal, se realizaron citaciones y aprehensiones producto de la investigación que viene desarrollando el Ministerio Público.



"Con toda esa documentación recibida de la Contraloría y de la Interventora, los fiscales en diferentes puntos del país han venido actuando y apresurando procesos. En el Beni tenemos por ejemplo una cantidad de cinco procesos, hay gente que está imputada y está siendo investigada, lo propio en Oruro, Santa Cruz y La Paz", dijo.



La autoridad indicó que de la revisión y análisis de toda la información, que es muy amplia en datos, cifras, desembolsos y en cuanto al manejo de los recursos del Fondo Indígena, la comisión de fiscales conformada por Ángelo Saravia y Edwin Blanco ha hecho un análisis de toda la información con apoyo de auditores expertos.



"Los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, es gente que ha recibido dinero en cuentas particulares y no hay estos proyectos, son inexistentes, en algunos casos no se ha presentado los descargos correspondientes", aclaró.



Detenidos



Un juez ordenó detención preventiva de la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado y el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Remy Vera