Zenón Bacarreza Morales: “Cinco de siete votaron por mí para el cargo”

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Zenón Bacarreza, posesionado hace 10 días, aseguró que llegó al cargo por decisión de cinco de los siete magistrados que acordaron hacer la rotación de la presidencia bajo el principio de los usos y costumbres de las comunidades andinas y negó una supuesta crisis interna.

Dijo que continuará con la labor de su antecesor Efrén Choque de perfeccionar la elaboración de las cartas orgánicas en coordinación con los municipios y en el ámbito tutelar, emitir fallos en los plazos establecidos por el Código Procesal y la Constitución Política del Estado. Bacarreza llegó al TCP como magistrado liquidador y asumió la titularidad tras la suspensión por juicio de responsabilidades de la magistrada Soraida Chánez.



_¿Qué fue determinante para el cambio de presidente, hubo alguna crisis interna?

Para nada, fue una decisión del expresidente Efrén Choque que en base a los usos y costumbres de su comunidad, el “muyu” (rotación), que establece un año de gestión, dejó su cargo en manos de la Sala Plena, que llegó a un consenso para este cambio.



¿Hubo alguna sugerencia de otro órgano del Estado para su elección de presidente del Tribunal Constitucional?

No, de ninguna manera, esta ha sido una elección interna del Tribunal donde todos los magistrados dieron su voto conforme a la legalidad y la legitimidad, de ninguna manera hubo injerencia externa; de los siete magistrados, cinco decidieron apoyarme en un diálogo abierto por el bien del TCP.



¿Cómo va a ser la relación con el resto de los órganos del Estado?

Somos respetuosos de la Constitución, que establece la independencia de poderes, pero también la coordinación entre los órganos y lo que hacemos es coordinar preservando la independencia de este Órgano Constitucional.



¿Cuál es el reto que tiene en este máximo cargo en el TCP?

Mi labor fundamental será agilizar todas las causas que sean emitidas en los tiempos previstos por la Ley; las cartas orgánicas, que en cumplimiento del compromiso con la FAM Bolivia tenemos que entregar hasta el mes de abril. Vamos a pedir a nuestros asistentes que trabajen incluso los días sábados. Además pretendemos que el TCP sea el referente máximo de la justicia constitucional en nuestro país.



¿Habrá despidos de personal de confianza en presidencia?

No, no habrá despidos, vamos a ser rigurosos para que la gente trabaje de acuerdo al salario que gana, los vamos a capacitar y exigir a que emitan buenas sentencias. Tenemos el desafío de controlar para que los funcionarios trabajen con transparencia y al servidor que incurra en acto de corrupción vamos a destituirlo con proceso.



¿Por cuánto tiempo fue elegido en el cargo?

No se ha definido el tiempo de la gestión; la Ley es clara, establece tres años de periodo del mandato, sin embargo, es una Sala conformada por siete magistrados y todos están de acuerdo de que el periodo de la gestión sea definido en esa instancia; si ellos consideran que hay que volver a convocar una Sala para renovar, pues lo harán. Mínimo podría quedarme un año.

¿Se viene una cumbre judicial para evaluar a los magistrados electos?

Sí, frente a la crisis judicial en Bolivia, el presidente Evo Morales planteó una cumbre y nosotros estamos preparando los proyectos de ley y la propuesta para mejorar la justicia constitucional y la ordinaria