Bolivia niega votación en la ONU sobre libertad de expresión en internet

Bolivia deploró el martes que una publicación digital española le haya endilgado su presunta oposición al uso, goce y disfrute de la libertad de expresión en la internet, en una también presunta votación promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU).



"Bolivia no ha votado contra nada ni nadie, en este acápite, simplemente porque no hubo votación alguna. El Consejo -así se designa hoy en la ONU aprobó por consenso, es decir sin votación y sin el veto ni oposición alguna, "la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos en internet"", afirmó el plenipotenciario Bolivia ante el organismo multilateral con sede en Nueva York, Sacha Llorenti, en declaraciones telefónicas a la ABI.



El diplomático boliviano deploró la publicación de un informe en contrario y en desmedro de la verdad simple en la página digital del periódico español Diario.es y precisó que se trata de un infundio, de un "burdo bulo".



En la publicación se enlista a Bolivia en un grupo de 17 países que presuntamente votaron contra la aprobación de tal resolución, junto a Rusia, Cuba, China y Bangladesh, entre otros miembros de Naciones Unidas.



La sesión en la ONU congregó a 70 países, entre ellos Bolivia, en un acto aprobatorio que no empleó el camino de la votación.



El Consejo Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó de manera no vinculante esta resolución para "tratar los problemas de seguridad en internet, de conformidad con sus obligaciones de proteger la libertad de expresión, la privacidad y otros derechos humanos en línea".



Según el español Diario.es los 17 países que se opusieron al goce y disfrute de la libertad de expresión en línea, esgrimen, como fondo de su oposición, "que no es el caso de Bolivia", insistió Llorenti, su presunta lucha contra el terrorismo o la defensa de distintas causas morales y religiosas.



Precisamente a principios de julio, Naciones Unidas solicitó a los países miembros protejan el acceso a internet y el derecho a la libertad de expresión.



En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a la Red como un derecho humano más, en la misma prelación que el acceso a la educación o la libertad religiosa.