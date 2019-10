Chávez ratifica en un video que no retornará

El dirigente indígena Adolfo Chávez ratificó la madrugada de este viernes en un video que no retornará al país, tras la orden de detención en su contra dentro del proceso de investigación de hechos de corrupción en el Fondo Indígena.



"Quiero manifestar a todo el pueblo boliviano y a mis familiares de aceptar, humildemente, las decisiones que ha tomado la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazonica (Coica) por precautelar los derechos de los pueblos indÍgenas", explicó en el video publicado en la página en Facebook de la Aidesep Pueblos Indígenas.



El indígena Lázaro Tacco indicó el miércoles que Chávez no retornará al país, luego el mismo exlíder de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) lo confirmó a EL DEBER.



El expresidente de la Cidob dijo que estará asilado en el extranjero para precautelar su seguridad porque considera que no existen garantías en el país.



Chávez dijo que siente que los pueblos indígenas son perseguidos y criminalizados.



Sobre Chávez pesan una orden de arraigo y otra de aprehensión, por la transferencia de 902.008 bolivianos en favor de la Cidob, en periodo 2010 y 2011. El dinero fue entregado para dos proyectos del Fondo Indígena.