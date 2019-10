Campaña del referendo acabará el 17 de febrero

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó hoy el calendario electoral para el referendo del 21 de febrero, referido a la modificación parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para posibilitar la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.



Según los plazos aprobados, hoy inicia la campaña y movilización ciudadana en espacios públicos para expresar su adherencia o rechazo al Sí o No, y se prolongará hasta el próximo 17 de febrero de 2016.



Los datos oficiales del TSE indican que son "48 actividades antes del 21 de febrero y 23 luego de realizarse la votación. Como indica la norma, este cronograma determina las actividades y plazos de todo el proceso electoral".



Otro plazo importante indica que la propaganda gratuita en medios masivos de comunicación inicia el lunes 1 de febrero y se extiende hasta el miércoles 17 de febrero, por lo que quienes apoyen el Sí o el No tendrán 16 días para difundir sus argumentos.



Mientras que el empadronamiento masivo de ciudadanos en todo el territorio nacional comienza el miércoles 11 de noviembre y finaliza el lunes 30 del mismo mes. En el exterior, para bolivianos residentes, se abrirá el registro el sábado 14 hasta el lunes 30 de noviembre de 2015.



Como plazo máximo para la entrega del cómputo en el exterior se prevé el 28 de febrero, siete días como dispone la norma, y el viernes 4 de marzo para la entrega del conteo de votos en territorio nacional. El martes 29 de marzo se comunicarán los resultados oficiales a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



Se prevé que en los próximos días el TSE apruebe los tres reglamentos que regirán durante todo el proceso, mismos que hacen referencia a la propaganda, las redes sociales y los delegados que tendrán algunas organizaciones en las mesas de sufragio.



"¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?", esa interrogante deberá responder la población en el referendo.



Acá puede revisar y descargar el calendario enviado por el TSE:,