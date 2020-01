Colectivo LGTB pasa a la lucha constitucional

Tras décadas de criminalización e invisibilización de las personas transexuales y transgénero, los colectivos de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexualesy la promulgación de leyes que los protejan.La adjunta en la Defensoría del Pueblo y miembro de la comunidad Transque, a pesar de que los derechos de la comunidad LGTB se vulneran a menudo, actualmente apuntan a ‘cambiar la realidad de forma constitucional’.En mayo de 2016, las personas transexuales y transgénero obtuvieron una gran, que posibilita el cambio de nombre y sexo en documentos de identificación.Según Núñez, los, la diferencia es que antes este proceso era judicial y ahora es un trámite administrativo."El primer caso de cambio de identidad de género se dio en 1973 o 1974 con Roberto Benzi, hijo de un amigo íntimo del dictador Hugo Banzer (1971-1978), quien", aseveró.En casos similares,de cambiar de nombre y sexo, cosa que podía lograr presentando un informe sicológico o siquiátrico, un certificado médico y una foto de su aspecto antes y después.Ahora, aproximadamentey, "pese a algunos problemas de forma se está trabajando en ellos continuamente", dijo Núñez.Los antecedentes que visibilizany el establecimiento de la etapa ‘nacionalista’ que impulsó la creación de una ciudadanía basada en la ‘igualdad de condiciones’.La visibilización de la comunidad trans en el país, opinó."Compañeras trans me contaron que. Si eran pescadas eran llevadas a centros de reclusión y eran torturadas, violadas y después de unas semanas las volvían a botar a la calle. Así que como había toque de queda sólo se podía salir cuatro horas, de ocho de la noche a doce de la noche", relató Núñez.La adjunta defensorial añadió que durante la dictadura de Banzer seque nunca se resolvieron.Hace nueve años que el colectivoy decretos supremos, una dinámica que se intensificó con la Constitución Política de 2009, que establece que el ‘Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género’.Cuatro Convenios Internacionalesy la identidad de género, mientras que el Código de las Familias boliviano, instaurado el 2014, reconoce la existencia de ‘familias diversas’, manifestó Núñez.La comunidad LGTB, en colaboración con la Defensoría del Pueblo, trabaja en el Acuerdo de Vida en Familia (AVF), unentre dos personas del mismo sexo que quieren vivir en familia.La Constitución establece que ely una mujer.Ely se debate en Bolivia. Tras presentar un proyecto similar como iniciativa ciudadana que no fue considerado por el Parlamento, se presentará como iniciativa defensorial a la Asamblea Legislativa en febrero o marzo de 2017.Nuñez prevé que,"que reflejará que se está entendiendo nuestra realidad" y otra negativa "de la gente al pensar que esto es un matrimonio o algo anticonstitucional, lo cual no es cierto".Respecto a la posible reacción negativa de la Iglesia Católica, la adjunta defensorial expresó que ", por lo tanto hay que exigir la laicidad del Estado" y sostuvo que las cuestiones relacionadas con la comunidad LGTB deben ser discutidas únicamente con sus miembros."Estamos luchando por que las, por lo cual es importante que las personas se pongan en los zapatos del otro y no nos vean como algo morboso o extraño, sino como seres humanos que tenemos derecho a vivir", concluyó Núñez