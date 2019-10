Si tienes estos celulares, no podrás usar WhatsApp

Tras 7 años de éxito y compatibilidad con todos los celulares inteligentes, la aplicación WhatsApp anuncia, a través de su blog, que a finales de año dejará de dar servicio a algunas plataformas móviles.



Cita entre ellas a los modelos BlackBerry (incluido BlackBerry 10), Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1 y Android 2.2, y Windows Phone 7.1.



"Aunque estos aparatos de móvil han sido una parte importante de nuestra historia, no ofrecen el tipo de capacidades que necesitamos para expandir las características de nuestra aplicación en el futuro", señala el comunicado.



WhatsApp asegura que "está poniendo un mayor énfasis en las características de seguridad" y recomienda optar por "un nuevo Android, iPhone o Windows Phone" antes de que acabe el año para quienes quieran seguir usando la aplicación.



Pese a que WhatsApp es el servicio de mensajería más usado en el mundo, algunos importantes mercados de Asia optan por otras aplicaciones de chat, como China, donde se utiliza WeChat Corea del Sur, con Kakao Talk, o Japón, donde Line mantiene la posición dominante.



Si no tienes la posibilidad de cambiar tu teléfono móvil o no quieres hacerlo, hay otras aplicaciones que puedes bajarte para enviar mensajes de texto, audio, videos e imágenes gratis: Viber, Tango, Line o WeChat, por mencionar solo algunos.