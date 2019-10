¿Cómo evitar que un dron sobrevuele tu casa?

Ahora que los drones son cada vez más económicos hay más videos tomados desde estos aparatos no tripulados que vuelan sin restricciones por los cielos, informa el portal mashable.



Esta situación ha preocupado a muchas porsonas que ven afectada su intimidad. Por eso, el sitio web www.noflyzone.org permite a los usuarios

inscribir la dirección de su domicilio para que los drones no vuelen por esa área.



Pero... ¿en qué consiste? Las coordenadas de tu propiedad se registran en una base de datos que está sincronizada con los drones. Así, quienes manejan el avión desde la tierra saben que no deben atravesar por tu propiedad.



Sin embargo, NoFlyZone no ofrece ninguna garantía, pues la lista de los fabricantes de aviones no tripulados no es exhaustiva y no está claro con qué frecuencia los drones actualizarán su base de datos.