Paro cívico por quejas contra una docente

Estudiantes del Instituto Normal Rafael Chávez Ortiz que bloquearon la noche del lunes la carretera nueva a Cochabamba, en Portachuelo, han recibido el apoyo de la población y de instituciones de Montero que han decidido convocar a un paro cívico para este miércoles.



Esta decisión fue tomada luego de que un contingente policial desbloqueara por la fuerza la ruta y aprehendiera a cuatro estudiantes, dos hombres y dos mujeres, que ahora están detenidos en Montero. Los pobladores de Portachuelo piden la liberación de los jóvenes.



El conflicto tiene su origen, según los estudiantes, en denuncias no atendidas contra la docente Melfy Parada a quien acusan de chantaje, manipulación de notas, agresiones físicas y psicológicas contra docentes y normalistas. Hechos que según los denunciantes, datan de 2009.



Esto ha provocado que desde finales de marzo los normalistas bloqueen la ruta a Cochabamba en reiteradas ocasiones.



Convocan al paro



Este martes los estudiantes se reunieron con dirigentes vecinales e institucionales, quienes decidieron apoyarles con un paro cívico para este miércoles en caso de que los detenidos no sean liberados y las autoridades no atiendan la demanda estudiantil.



La Policía del norte cruceño tiene conocimiento de la amenaza, así como el fiscal Carlos Candia, que informó a diario el norte, de que la audiencia cautelar de los aprehendidos recién se celebrará el miércoles.