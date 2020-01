AHS 7, ¡revelada!

Tras haber logrado mantener en secreto la trama de la sexta entrega hasta su estreno, Ryan Murphy no quiso repetir estrategia y ya reveló la temática en torno a la que girará la séptima temporada de American Horror Story, la serie de FX (antes vista en FOX).

Según publica Entertainment Weekly, el prolífico productor habló sobre sus planes más inmediatos en su visita al programa Watch what happens live with Andy Cohen, revelando que la nueva entrega de su aclamada ficción antológica comenzará a rodarse en junio y girará en torno a las elecciones presidenciales de 2016. "No tengo un título, pero la temporada que comenzaremos a rodar va a ser sobre las elecciones que acabamos de vivir", reveló.

La revelación de Murphy fue recibida por sorpresa, ya que la temática se aleja un poco del terror más 'clásico' abordado en las entregas anteriores (Murder House, Asylum, Coven, Freak Show, Hotel y Roanoke). "¿Aparecerá Trump?", preguntó el conductor del espacio. "Quizá", respondió Murphy.

Sobre la séptima temporada, cuya ambientación en la actualidad ya había sido anunciada con anterioridad, también se sabe que volverá a contar con Sarah Paulson y Evan Peters entre sus filas.

Además, American Horror Story fue renovada por FX por dos temporadas adicionales, octava y novena respectivamente, mientras que Murphy también reveló que prepara una temporada 'crossover' de Murder House y Coven.