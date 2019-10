Obama ve 'posible' una presidencia de D. Trump

El presidente de EE.UU., Barack Obama, aseguró que es "posible" que el candidato republicano Donald Trump sea su sucesor. Sin embargo advirtió de que al magnate le falta "un conocimiento básico" sobre el mundo y "no parece interesado en aprender".



"Todo es posible", dijo Obama al ser preguntado por la posibilidad de una Presidencia de Trump durante una entrevista emitida este miercoles por la cadena NBC News.



"Lo que creo que da miedo es un presidente que no sabe lo que tiene que saber y no parece tener interés en aprender lo que no sabe", aseguró el mandatario.



Obama afirmó que, en sus conferencias de prensa y debates, Trump ha demostrado carecer de "un conocimiento básico sobre el mundo, o sobre qué es una tríada nuclear, o dónde están varios países.”



En el mismo sentido, el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, opinó que Trump "no sabe nada sobre política exterior", y no intenta rodearse "de gente que sepa" sobre el tema en el partido republicano.



"No creo que sepa lo que es el artículo 5" del tratado de la OTAN, sentenció Biden en una entrevista en la cadena MSNBC.



El mandatario, criticó al magnate por asegurar en varias ocasiones que solo él puede resolver los problemas de EE.UU., al afirmar que "no es así como los fundadores" del país "diseñaron el sistema" político.



"No somos un Gobierno donde un solo hombre fuerte ordena a todos los demás y destierra a sus enemigos. Creo que es importante recordar que vivimos en una democracia. Y por definición, entonces, la forma en que resolvemos los problemas es con todo el mundo participando, discutiendo y teniendo que hacer concesiones", apuntó.



Obama, que esta noche dará un discurso en la convención demócrata que se celebra en Filadelfia, opinó que Trump "es alguien al que le gusta llamar la atención y que quizá se ha sorprendido a sí mismo por haber llegado tan lejos" en la carrera republicana a la Presidencia.



"¿Que si creo que el país puede sobrevivir a un candidato en particular? Probablemente, porque somos un país muy resistente, pero eso no es algo que convenga poner a prueba", sostuvo.



El presidente, indicó que a lo largo de su carrera ha visto "todo tipo de cosas locas" en las campañas políticas, por lo que no podía descartar que Trump gane las elecciones de noviembre contra la candidata que él respalda, la demócrata Hillary Clinton.



"Mi consejo a los demócratas (...) es que sigan preocupados hasta que se emitan y cuenten los votos, porque uno de los peligros en unas elecciones como estas es que la gente no se tome en serio las cosas y se quede en casa, y acabemos quedándonos con lo inesperado",